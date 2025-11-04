Van Dijk tentou jogar no Real Madrid, mas clube rejeitou aproximação do zagueiro
Capitão do Liverpool manteve contato com representantes espanhóis e adiou renovação à espera de uma oferta que nunca veio
Virgil van Dijk viveu uma novela nos bastidores antes de renovar com o Liverpool. O zagueiro holandês, capitão da equipe campeã da Premier League, fez esforços diretos para tentar uma transferência ao Real Madrid — mas o clube espanhol não demonstrou interesse.
Segundo o jornal As em matéria publicada nesta terça-feira, os agentes de Van Dijk chegaram a procurar representantes do Real para estabelecer uma ponte entre as partes. O defensor acreditava que poderia finalmente vestir a camisa merengue, mesmo após anos de confrontos amargos entre as duas equipes — incluindo duas derrotas em finais da Liga dos Campeões (2018 e 2022) e eliminações em 2021 e 2023.
O jogador, porém, esperou em vão. O Real Madrid ignorou as sondagens e seguiu outras prioridades para reforçar a zaga, como o jovem Dean Huijsen. Fontes ligadas ao clube afirmam que a grave lesão no ligamento cruzado anterior sofrida por Van Dijk em 2020 pesou na decisão.
A indecisão do holandês chegou a preocupar o Liverpool. Van Dijk adiou a renovação de contrato até 17 de abril, quando finalmente aceitou a proposta dos ingleses. Nesse período, recebeu ofertas tentadoras — algumas com forte apelo esportivo, outras milionárias, como a do Al Hilal, da Arábia Saudita.