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Copa do Mundo

Van Djik admite frustração por queda na Copa e imprensa holandesa pede saída de Koeman

Derrota nos pênaltis para o Marrocos após o empate de 1 a 1 abalou o zagueiro e capitão da Holanda

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Virgil Van Dijk, zagueiro e capitão da HolandaVirgil Van Dijk, zagueiro e capitão da Holanda - Foto: Alfredo Estrella/AFP

A derrota nos pênaltis para o Marrocos após o empate de 1 a 1, e a consequente volta antecipada para casa ainda na segunda fase da Copa do Mundo abalaram o zagueiro e capitão da Holanda, Virgil Van Dijk.

Ele demonstrou toda a sua frustração com o fim do sonho de buscar um título inédito para o seu país após o confronto realizado na noite desta segunda-feira.

"Estes são os momentos mais terríveis para um jogador", disse o experiente defensor de 34 anos que defende o Liverpool. "Acho que poderíamos ter atacado mais e levado mais perigo pelo lado esquerdo e também pelo direito", completou o jogador.

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Van Djik foi alvo de críticas por ter permitido a cabeçada de Issa Diop nos acréscimos do segundo tempo no lance do gol de empate de Marrocos.

Com a igualdade, a partida foi para a prorrogação e terminou com vitória dos marroquinos na disputa por pênaltis.

"Virgil Van Djik levou as mãos à cabeça, consternado, e com razão. Ele havia perdido de vista o jogador do Fulham (Diop, autor do gol do Marrocos) no momento decisivo", criticou o noticioso AD após a queda da Holanda.

Alvo de críticas por ter escalado a Holanda com cinco defensores, o técnico Ronald Koeman foi duramente criticado pela imprensa de seu país. O jornal holandês "De Telegraaf" exigiu a demissão imediata do treinador.

"O técnico deveria pedir para sair da seleção. Ao escolher um quinto defensor, Koeman colocou a cabeça na guilhotina uma hora e maia antes do início do jogo. E o trauma da Holanda nos pênaltis só aumenta", escreveu o periódico.

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