A- A+

Futebol Vanderlan, do Bragantino, passa por cirurgia para tratar Malformação Arteriovenosa Cerebral; entenda Atleta de 23 anos foi diagnosticado com a doença cerebral no fim do ano passado

O lateral-esquerdo Vanderlan, do Bragantino, foi submetido a um procedimento neurocirúrgico, na última terça-feira, dia 20 de janeiro, no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para tratar de uma doença cerebral. O jogador de 23 anos foi diagnosticado com Malformação Arteriovenosa Cerebral no fim do ano passado.

Em nota, o Bragantino informou que o atleta apresentou um quadro infeccioso acompanhado de sintoma de cefaleia e durante a investigação desse quadro, em um dos exames de imagem realizados, foi identificada uma alteração que necessitou de investigações mais detalhadas. Após exames e avaliações de vários especialistas, Vanderlan foi diagnosticado com a MAV.

Diante desse cenário, foi indicado o procedimento cirúrgico para correção e cura da Malformação Arteriovenosa Cerebral. Clube, atleta e familiares optaram pela realização da cirurgia, que foi realizada nesta terça-feira. O procedimento foi bem-sucedido e Vanderlan inicia em breve o período de recuperação, para retorno à prática esportiva nos próximos meses.

A Malformação Arteriovenosa Cerebral, ou MAV, é uma alteração congênita nos vasos sanguíneos do cérebro, ou seja, de nascença. Ela é caracterizada por um emaranhado de vasos que conecta diretamente artérias e veias no cérebro, pulando o sistema capilar, fazendo com que o sangue passe muito rápido e sob alta pressão.

Com o tempo, isso pode deixar os vasos frágeis, aumentando o risco de rompimento e sangramento no cérebro. O tratamento varia conforme cada pessoa, levando em conta fatores como idade, sintomas, tamanho e localização da MAV, além da presença ou não de sangramento prévio.

Veja a nota oficial do Bragantino

"O lateral-esquerdo Vanderlan foi submetido a um procedimento neurocirúrgico nesta terça-feira (20), no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para o tratamento de MAV Cerebral (Malformação Arteriovenosa).

No final do ano passado, o atleta apresentou um quadro infeccioso acompanhado de sintoma de cefaleia e durante a investigação desse quadro, em um dos exames de imagem realizados, foi identificada uma alteração que necessitou de investigações mais detalhadas. O atleta foi encaminhado para acompanhamento com neurocirurgião, que orientou exames adicionais para definição do diagnóstico.

Após as avaliações com vários especialistas, e exames complementares, foi diagnosticada a Malformação Arteriovenosa Cerebral. Diante desse cenário, em consultas e conversas com especialistas neurocirurgiões, foi indicado o procedimento cirúrgico para correção e cura da Malformação Arteriovenosa Cerebral.

Clube, atleta e familiares optaram pela realização da cirurgia, que foi realizada nesta terça pelo Dr. Feres Chaddad, referência em MAV na América Latina.

O procedimento foi bem sucedido. Vanderlan passa bem e inicia em breve o período de recuperação, para retorno à prática esportiva nos próximos meses.

O clube manifesta todo o apoio ao atleta neste momento e deseja uma recuperação completa e segura, para que ele possa retornar aos gramados em breve."

Veja também