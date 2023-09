A- A+

Futebol Luxemburgo não é mais treinador do Corinthians Técnico caiu depois do empate, em casa, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana

Chegou ao fim a terceira passagem de Vanderlei Luxemburgo como treinador do Corinthians, nesta quarta-feira (27). O experiente técnico caiu um dia depois em que o time alvinegro empatou, em casa, pelo jogo de ida das semifinais da Sul-Americana, diante do Fortaleza.

Nota oficial: Vanderlei Luxemburgo



O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quarta-feira (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol.



O clube agradece a todos pelo trabalho e… pic.twitter.com/3GeXTDnk5D — Corinthians (@Corinthians) September 27, 2023

Em resumo, a passagem de 'Luxa' foi de 38 partidas no comando do time de Itaquera, sendo 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. O treinador deixa o time paulista na 10ª posição do Campeonato Brasileiro, nas semis da 'Sula', mesma etapa em que chegou na Copa do Brasil, quando caiu para o São Paulo, que acabou conquistando o torneio.

