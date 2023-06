Vanderson, Ayrton Lucas, Joelinton: quem são os novatos da seleção brasileira

A- A+

A seleção brasileira entra em campo neste sábado, às 16h30, contra a Guiné com três novos nomes entre os convocados.



Os laterais Vanderson e Ayrton Lucas e o meia Joelinton fazem parte da equipe escolhida pelo técnico interino Ramon Menezes para disputar os dois amistosos de junho.



O primeiro jogo será em Barcelona, na Espanha, e o segundo, contra Senegal, ocorrerá em Lisboa, em Portugal, na próxima terça-feira.

O Globo destrincha abaixo a trajetória dos novos nomes até a seleção brasileira:

Vanderson

A convocação foi uma surpresa para Vanderson, lateral-direito do Mônaco, que assistia à Fórmula 1 no momento da revelação da lista.

"Estava em casa, vendo o GP de Mônaco. Foi curioso. O telefone tocou e logo percebi que meu nome estava na lista e fiquei muito feliz, liguei para os meus pais que sempre me apoiaram. Foi uma emoção tremenda, a ficha é difícil cair, um sonho de criança realizado. Estou muito honrado e feliz", disse o jogador de 21 anos em coletiva de imprensa em Barcelona.

Ainda que a decisão de Menezes tenha surpreendido o jogador, Vanderson vinha sendo cogitado na Seleção há tempos e já era observado pela comissão técnica de Tite desde quando atuava no Grêmio.





O atleta de Rondonópolis, no Mato Grosso, enfrentou dificuldade ao iniciar a carreira no futebol. Vanderson começou aos 12 anos na escolinha Vila Aurora, mas ficou sem jogar após o clube falir. Apesar da insistência do pai para que continuasse a busca por um time, o jovem recebeu muitas recusas e cogitou largar o esporte para investir nos estudos.

Foi uma oportunidade no Rio Branco de Americana, aos 17 anos, que possibilitou a dedicação exclusiva ao futebol. O jogador ficou no clube por seis meses e conheceu Sandro Hiroshi, ex-jogador de São Paulo e Flamengo, que é investidor do time e passou a ser um dos empresários do atleta.

Vanderson seguiu para o sul do Brasil e atuou pelo Grêmio, clube pelo qual disputou 52 partidas antes de ser vendido por 11 milhões de euros (R$ 70 milhões na época).

Em 2021, o jogador se destacou na temporada, apesar do Grêmio ter sido rebaixado para a Série B do Brasileirão e teve conversas com clubes de Inglaterra, Itália e Espanha.

A proposta escolhida foi a do Mônaco. O lateral passou a se destacar na Liga Francesa e poderá vestir a amarelinha nos amistosos deste mês. Os jogos são oportunidades para garantir a convocação para a Olimpíada de Paris-2024.

Ayrton Lucas

Ayrton Lucas, lateral-esquerdo do Flamengo, parece ter chegado com o pé direito na seleção e foi testado como titular pela segunda vez na quinta-feira. O camisa 6 não está entre as estrelas do elenco do clube carioca, mas, aos 25 anos, vive a temporada mais goleadora da carreira.

Natural de Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte, o jogador começou no futebol no ABC e foi para o Fluminense ainda nas categorias de base. Ayrton terminou a formação no clube carioca e foi emprestado duas vezes antes que conseguisse se firmar na equipe, em 2018. O bom desempenho na temporada rendeu proposta do Spartak, da Rússia, onde o lateral jogou por quatro temporadas até voltar ao Brasil pelo Flamengo, em 2022.

O defensor mantém o título de lateral com mais gols no "Novo Maracanã" e tem alta frequência em campo. O jogador recebe a primeira oportunidade na seleção brasileira principal nos amistosos de junho. Antes disso, Ayrton foi convocado para a equipe sub-20, em 2016, e participou da preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, com chamados em 2019 e 2020.

Joelinton

Outro que aparece como novidade no esboço de escalação para o amistoso contra a Guiné é Joelinton, do Newcastle. O jogador atuou como centroavante até 2021 e foi convocado para a posição de meia após se consolidar como um dos principais nomes brasileiros do futebol europeu nas últimas temporadas. Ele descreveu a oportunidade de representar a seleção como um "sonho de vida".

Joelinton foi um dos pilares da ótima campanha do Newcastle na última temporada, que culminou na classificação para a próxima Champions League após 20 anos. A troca de posição no clube foi uma maneira do craque se reinventar para que pudesse assumir um posto de destaque na Premier League.

O jogador não alcançou o resultado esperado nas duas primeiras temporadas com a camisa do clube inglês. O cenário mudou com a chegada do técnico Eddie Howie na temporada passada e, com ele, a proposta de atuar como meia.

Eleito o melhor jogador do Newcastle na última temporada, o brasileiro mostrou versatilidade, fazendo dupla com Bruno Guimarães, e ajudou na arrancada que tirou o clube da zona de rebaixamento do campeonato inglês.

Nascido em Aliança, no interior de Pernambuco, o jogador, de 26 anos, vendia cachorro-quente e pastel com sua tia durante a pré-adolescência e cultivava o desejo de se profissionalizar no futebol. Joelinton começou a carreira nas categorias de base do Sport e foi alçado ao time profissional aos 16 anos.

O jogador chegou ao Newcastle em 2019, após se destacar no Hoffenheim, da Alemanha. O brasileiro foi um nome de destaque da equipe de Eddie Howe e atuou em 40 dos 45 jogos do clube inglês em 2022/23, sendo titular em 37 oportunidades. Joelinton marcou oito gols no período.

