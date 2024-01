A- A+

Futebol Vanegas brinca sobre passado no rival e chegada ao Náutico: "já fui muito xingado" Atacante tem passagens pelo Sport e comentou as reações de rubro-negros e alvirrubros após o acerto com o Timbu

Do vermelho e preto ao vermelho e branco. Ex-jogador do Sport, o atacante Ray Vanegas foi apresentado nesta última segunda (8), no CT Wilson Campos, como novo reforço do Náutico para 2024. Cena que, antes mesmo de acontecer, já tinha movimentado as torcidas de ambos os clubes. Questionado sobre como imaginou que seria a reação de rubro-negros e alvirrubros, o colombiano brincou.

“Fiquei preocupado (risos). É normal, sou profissional. A torcida algumas vezes não entende isso. Tanto no Náutico como no Sport. Eu fui muito xingado, falaram que iam apagar minha foto…mas venho para trabalhar, respeitando muito o Sport, mas vou dar minha vida ao Náutico. Vou fazer história aqui”, contou. Mas e quando o assunto sai das redes sociais e vem para o “mundo real”?“ É o contrário. Os torcedores de Sport e Náutico me pedem foto, com muito respeito”, completou.

O colombiano também destacou o fato de já estar adaptado ao Recife como um dos motivos para escolher o retorno à cidade, mas agora vestindo a camisa do Náutico.

“Queria ficar aqui no futebol nordestino. Conheço o Náutico por jogar muitas vezes. É uma equipe forte, que sempre gostei quando joguei aqui no Sport. Sempre falavam bem do Náutico. Uma camisa pesada também”, contou.

