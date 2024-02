Vanegas vê Náutico em evolução antes da estreia na Copa do Nordeste

A- A+

Invicto no Campeonato Pernambucano e embalado após duas vitórias consecutivas, o Náutico agora muda momentaneamente o foco e se prepara para a estreia da Copa do Nordeste. Neste sábado (3), nos Aflitos, o Timbu encara o Botafogo-PB.



“O Botafogo-PB é um time de tradição. Já joguei pelo Sport na Copa do Nordeste e tenho experiência. Cada time se prepara melhor a cada ano, mas estamos bem fisicamente e coletivamente, evoluindo muito. Chegamos bem, mesmo com o cansaço dos jogos seguidos. O treinador tem muitos jogadores à disposição para trocar também. Estamos bem (para a estreia)”, afirmou o atacante Ray Vanegas.



O Náutico está no Grupo B da Copa do Nordeste, ao lado de ABC, Altos-PI, Bahia, Fortaleza, Itabaiana-SE, Juazeirense-BA e Treze. As equipes do bloco enfrentam os times que estão no A, casos de América-RN, Botafogo-PB, CRB, Ceará, Maranhão, River-PI, Sport e Vitória.



Pelo Nordestão, a vitória mais recente do Náutico diante do Botafogo-PB foi em 2018, por 1x0, na Arena de Pernambuco. De lá para cá, pela competição, foram duas derrotas, ambas por 2x1, em 2019 e 2020, e um empate em 1x1, em 2022. Nesse último, porém, o Timbu levou a melhor nas penalidades, pelas quartas de final da competição.

