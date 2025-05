A- A+

NÁUTICO "Vantagem pequena": Auremir acredita na mística dos Aflitos para vencer São Paulo na Copa do Brasil Jogando no Morumbis, o Alvirrubro saiu na frente, mas sofreu a virada; com apoio de mais de 13 mil torcedores, volante espera reverter a desvantagem e avançar de fase na Copa do Brasil

Após golear o Ypiranga por 4x0 no último sábado (17), fora de casa, pela Série C, o Náutico volta as atenções para o jogo mais importante da temporada até aqui. O Timbu vai enfrentar o São Paulo nesta terça-feira (20), às 21h30, nos Aflitos, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Com um intervalo curto entre os dois jogos, o volante Auremir falou do desafio do pouco tempo de recuperação, mas ressaltou a motivação do elenco para classificar o Náutico à próxima fase da competição mais rentável do Brasil.

"É um período curto de recuperação de um jogo para o outro, ainda com uma viagem, mas é um jogo decisivo contra um grande adversário. Tá todo mundo muito motivado, a nossa torcida também está entusiasmada para esse jogo, devido ao nosso primeiro jogo lá. Mesmo perdendo, nós fomos competitivos, então acho que o torcedor ficou esperançoso no que pode vir pela frente", pontuou o volante.

"Não tem muito tempo para trabalhar, mas é recuperar a parte física do jogo passado, conversar, analisar os vídeos para que, no dia de amanhã, a gente possa fazer um grande jogo e, quem sabe, conquistar a classificação", completou.

No primeiro jogo, disputado em 29 de abril no Morumbis, o Náutico saiu na frente e abriu o placar aos 17 minutos com gol do meia Caio Vitor. Porém, quatro minutos depois, Luciano empatou para o São Paulo e ampliou aos 46, deixando o Tricolor paulista com a vantagem do empate para o jogo da volta.

Para Auremir, a vantagem do São Paulo é pequena e pode ser superada com fatores psicológicos, já que o Náutico terá o apoio da torcida nos Aflitos.

"A vantagem que a equipe do São Paulo tem é uma vantagem que pode acabar no primeiro, no quinto minuto de jogo, então é uma vantagem pequena. A parte mental influencia muito, ainda mais jogando na nossa casa, diante do nosso torcedor, com o estádio cheio nos apoiando, nos empurrando. Isso pode ser fundamental para o nosso objetivo. Com certeza, a parte mental talvez seja a coisa mais importante num jogo como esse", frisou.

Apoio da torcida

Jogando nos Aflitos contra o Confiança, o Náutico venceu por 2x0 e espantou a má fase que o clube vinha vivendo. Com o apoio de mais de 13 mil torcedores já confirmados para o duelo desta terça, o volante alvirrubro espera conquistar um resultado positivo com o "fator casa".

"Jogar nos Aflitos, todo mundo sabe que é muito difícil para quem vem de fora. É a nossa casa, o nosso torcedor. Ele nos apoia, principalmente quando está animado com o time, quando vê a resposta do elenco. Então, a gente pede o apoio deles mais uma vez, sabendo que vai ser um grande jogo contra um grande adversário. Mas nós temos a consciência de que, aqui na nossa casa, nós somos fortes, nós podemos fazer um grande trabalho, um grande jogo. E, quem sabe, se Deus quiser, nós possamos sair todos felizes no dia de amanhã", finalizou.

Cifras milionárias

Até o momento, o Náutico já faturou R$ 4.145.250,00 com a participação na Copa do Brasil, sendo R$ 830 mil pela participação, R$ 1 milhão por se classificar para a segunda fase e R$ 2.315.250,00 por avançar à terceira.

Caso o Timbu se classifique às oitavas, irá garantir mais R$ 3.638.250,00. A quantia pode ajudar no decorrer da temporada, garantindo o pagamento da folha salarial e contratações pontuais para reforçar o elenco.

Veja também