VAR dá "jeitinho" e juiz anula expulsão em jogo do grupo do Fluminense na Libertadores
Árbitro anula segundo amarelo de jogador do Bolívar após ser chamado pelo VAR para possível expulsão direta; time boliviano empata partida nos acréscimos com gol do "ex-expulso"
O empate em 1 a 1 entre La Guaira-VEN e Bolívar-BOL, nesta quarta-feira (6), pelo Grupo C da Copa Libertadores, o mesmo do Fluminense, proporcionou um momento polêmico nos minutos finais.
O time venezuelano jogava em casa e vencia por 1 a 0, com gol de Meza, quando o árbitro Bryan Loayza, do Equador, mostrou o segundo cartão amarelo e expulsou Arreaga, do time boliviano, embora ele tenha feito uma entrada limpa no lance.
O VAR, então, interveio e mostrou o lance com o pressuposto de que seria para uma análise de cartão vermelho direto, já que o protocolo não permite que lance de cartão amarelo, mesmo que seja o segundo, não pode ser revisado.
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Após revisão, o juiz anulou o segundo amarelo e, assim, a expulsão, colocando a bola em jogo novamente. Minutos depois, o Bolívar empatou o jogo nos acréscimos, justamente com gol de Justiniano.
Regra mudará na Copa do Mundo
De acordo com as regras da Fifa, somente a partir da Copa do Mundo será possível reavaliar cartões amarelos que levarem à expulsão do jogador. Até o torneio, que começa em junho, segue a regra antiga: se o jogador for expulso por um segundo cartão amarelo, não deve haver revisão.
DOS MINUTOS DE ESCÁNDALO:— lex Yánez (@AlexYanezFC) May 7, 2026
- El VAR ingresa para corregir una tarjeta amarilla que representaba expulsión, lo que no forma parte del protocolo.
- Inmediatamente el árbitro otorga un tiro libre por una falta inexistente, que deriva en gol de rebote para Bolívar. pic.twitter.com/Hx2u8jjuIy
Os mandantes pareciam prestes a garantir os três pontos, mas após intervenção do VAR nos acréscimos da partida, o time levou o gol de empate no lance seguinte. A defesa do La Guaira fez uma falta na entrada da área e viu o meia Leonel Justiniano bater e contar com o desvio na defesa para fazer o gol derradeiro.
Com o resultado, Bolívar chegou aos cinco pontos, enquanto o La Guaira foi aos três.