A- A+

FUTEBOL VAR dá "jeitinho" e juiz anula expulsão em jogo do grupo do Fluminense na Libertadores Árbitro anula segundo amarelo de jogador do Bolívar após ser chamado pelo VAR para possível expulsão direta; time boliviano empata partida nos acréscimos com gol do "ex-expulso"

O empate em 1 a 1 entre La Guaira-VEN e Bolívar-BOL, nesta quarta-feira (6), pelo Grupo C da Copa Libertadores, o mesmo do Fluminense, proporcionou um momento polêmico nos minutos finais.



O time venezuelano jogava em casa e vencia por 1 a 0, com gol de Meza, quando o árbitro Bryan Loayza, do Equador, mostrou o segundo cartão amarelo e expulsou Arreaga, do time boliviano, embora ele tenha feito uma entrada limpa no lance.

O VAR, então, interveio e mostrou o lance com o pressuposto de que seria para uma análise de cartão vermelho direto, já que o protocolo não permite que lance de cartão amarelo, mesmo que seja o segundo, não pode ser revisado.





Após revisão, o juiz anulou o segundo amarelo e, assim, a expulsão, colocando a bola em jogo novamente. Minutos depois, o Bolívar empatou o jogo nos acréscimos, justamente com gol de Justiniano.

Regra mudará na Copa do Mundo

De acordo com as regras da Fifa, somente a partir da Copa do Mundo será possível reavaliar cartões amarelos que levarem à expulsão do jogador. Até o torneio, que começa em junho, segue a regra antiga: se o jogador for expulso por um segundo cartão amarelo, não deve haver revisão.

DOS MINUTOS DE ESCÁNDALO:



- El VAR ingresa para corregir una tarjeta amarilla que representaba expulsión, lo que no forma parte del protocolo.

- Inmediatamente el árbitro otorga un tiro libre por una falta inexistente, que deriva en gol de rebote para Bolívar. pic.twitter.com/Hx2u8jjuIy — lex Yánez (@AlexYanezFC) May 7, 2026

Os mandantes pareciam prestes a garantir os três pontos, mas após intervenção do VAR nos acréscimos da partida, o time levou o gol de empate no lance seguinte. A defesa do La Guaira fez uma falta na entrada da área e viu o meia Leonel Justiniano bater e contar com o desvio na defesa para fazer o gol derradeiro.

Com o resultado, Bolívar chegou aos cinco pontos, enquanto o La Guaira foi aos três.

Veja também