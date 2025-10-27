A- A+

VAR Sport x Mirassol: CBF divulga áudio do VAR na expulsão polêmica de Matheusinho Lance aconteceu aos 24 minutos da etapa inicial da partida

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesse domingo (26), o áudio da análise do VAR sobre a expulsão polêmica de Matheusinho no jogo entre Sport e Mirassol, realizado no último sábado (25), na Ilha do Retiro, que terminou com derrota rubro-negra pelo placar de 2 a 1.

O lance aconteceu aos 24 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, em disputa de bola, Matheusinho levantou demais o pé e acabou atingindo a cabeça de Neto Moura, meia do Mirassol.

No primeiro momento, o árbitro da partida, Jefferson Ferreira de Moraes, aplicou cartão amarelo ao meia do Sport.

Durante a análise do VAR, comandada por Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, a decisão de campo chegou a ser respaldada por não ter “brutalidade necessária” para a expulsão.

No entanto, após a utilização de outras câmeras e do recurso da diminuição de velocidade, o VAR recomendou a expulsão de Matheusinho ao árbitro.

Na justificativa, o árbitro de vídeo apontou que o lance deveria ter sido disputado de cabeça por Matheusinho e que o meia atingiu o jogador do Mirassol com uma força de média para alta.

Após ver o lance, o árbitro de campo concorda, retira o cartão amarelo de Matheusinho e aplica o vermelho.

Confira o áudio da análise do VAR:



“Para mim, velocidade normal nessa jogada. Ela não tem a brutalidade necessária para o cartão vermelho. Ele atinge e tira [o pé]”.

“Atinge na parte lateral da cabeça”.

“É um pé bem alto”.

“Essa bola é para ser disputada com a cabeça, não?”.

“Vou recomendar essa jogada para cartão vermelho. De fato, tem um pé alto no jogador que tem prioridade sobre a bola. Ele atinge com essa perna e richa a cabeça do jogador com uma força de média para alta. Na cabeça, a gente tem um cuidado a mais porque esse contato é em uma área sensível”.

“Não pega a trava, mas pega o peito do pé. Ele atinge somente o rosto do atleta, que toca primeiro a bola. Vou voltar e aplicar cartão vermelho para o camisa 17”.

Na bronca

Após a expulsão do jogador rubro-negro, os paulistas aproveitaram a superioridade numérica e abriram o placar aos 27 minutos com Negueba.

Aos 37 do primeiro tempo, Derik ainda chegou a empatar a partida, mas o Leão não conseguiu segurar a igualdade por muito tempo, e no primeiro minuto da etapa complementar, sofreu o gol da derrota, marcado por Guilherme Marques.

O treinador do Sport, Daniel Paulista, ficou na bronca com a decisão da arbitragem e classificou o lance como "involutário".

"Mais uma vez, a gente tem que pontuar a a dificuldade que hoje o futebol brasileiro passa de de interferência externa, atrapalha o a parte interna. Foi, na minha visão, um lance involuntário", argumentou.

