Sport x Mirassol: CBF divulga áudio do VAR na expulsão polêmica de Matheusinho
Lance aconteceu aos 24 minutos da etapa inicial da partida
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesse domingo (26), o áudio da análise do VAR sobre a expulsão polêmica de Matheusinho no jogo entre Sport e Mirassol, realizado no último sábado (25), na Ilha do Retiro, que terminou com derrota rubro-negra pelo placar de 2 a 1.
O lance aconteceu aos 24 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, em disputa de bola, Matheusinho levantou demais o pé e acabou atingindo a cabeça de Neto Moura, meia do Mirassol.
Cartão VERMELHO para Matheusinho, do Sport.— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 25, 2025
Concordam com o árbitro?
pic.twitter.com/EiWihb06rm
Leia também
• Diferença atual para fora do Z-4 poderia rebaixar Sport em jogo atrasado contra Flamengo
• Presidente do Sport aguarda conversa com Daniel, mas garante técnico: "Segue comandando"
• Sport: Daniel Paulista revela já ter tomado decisão sobre o seu futuro no clube em 2026
No primeiro momento, o árbitro da partida, Jefferson Ferreira de Moraes, aplicou cartão amarelo ao meia do Sport.
Durante a análise do VAR, comandada por Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, a decisão de campo chegou a ser respaldada por não ter “brutalidade necessária” para a expulsão.
No entanto, após a utilização de outras câmeras e do recurso da diminuição de velocidade, o VAR recomendou a expulsão de Matheusinho ao árbitro.
Na justificativa, o árbitro de vídeo apontou que o lance deveria ter sido disputado de cabeça por Matheusinho e que o meia atingiu o jogador do Mirassol com uma força de média para alta.
Após ver o lance, o árbitro de campo concorda, retira o cartão amarelo de Matheusinho e aplica o vermelho.
Confira o áudio da análise do VAR:
“Para mim, velocidade normal nessa jogada. Ela não tem a brutalidade necessária para o cartão vermelho. Ele atinge e tira [o pé]”.
“Atinge na parte lateral da cabeça”.
“É um pé bem alto”.
“Essa bola é para ser disputada com a cabeça, não?”.
“Vou recomendar essa jogada para cartão vermelho. De fato, tem um pé alto no jogador que tem prioridade sobre a bola. Ele atinge com essa perna e richa a cabeça do jogador com uma força de média para alta. Na cabeça, a gente tem um cuidado a mais porque esse contato é em uma área sensível”.
“Não pega a trava, mas pega o peito do pé. Ele atinge somente o rosto do atleta, que toca primeiro a bola. Vou voltar e aplicar cartão vermelho para o camisa 17”.
Na bronca
Após a expulsão do jogador rubro-negro, os paulistas aproveitaram a superioridade numérica e abriram o placar aos 27 minutos com Negueba.
Aos 37 do primeiro tempo, Derik ainda chegou a empatar a partida, mas o Leão não conseguiu segurar a igualdade por muito tempo, e no primeiro minuto da etapa complementar, sofreu o gol da derrota, marcado por Guilherme Marques.
O treinador do Sport, Daniel Paulista, ficou na bronca com a decisão da arbitragem e classificou o lance como "involutário".
"Mais uma vez, a gente tem que pontuar a a dificuldade que hoje o futebol brasileiro passa de de interferência externa, atrapalha o a parte interna. Foi, na minha visão, um lance involuntário", argumentou.