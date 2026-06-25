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COPA DO MUNDO

'VAR não deveria interferir no gol anulado do Vini Jr.', Paulo Caravina explica lance

Para o comentarista de arbitragem, o segundo gol marcado pelo atacante, que foi anulado, não deveria ter tido interferência da arbitragem de vídeo

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Vini teria marcado seu segundo gol na partida ainda no primeiro tempoVini teria marcado seu segundo gol na partida ainda no primeiro tempo - Foto: CHANDAN KHANNA/AFP

O Brasil garantiu a classificação em primeiro lugar do grupo após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia nesta quarta-feira. Agora, a equipe espera o adversário vindo do Grupo F para a segunda fase da Copa do Mundo.

Vinicius Jr. foi o grande nome da partida, marcando duas vezes para o Brasil. Para o comentarista de arbitragem Paulo Caravina, o segundo gol marcado pelo atacante, que foi anulado, não deveria ter tido interferência da arbitragem de vídeo.

"Fiquei revoltado com aquele golo anulado, não entendi nada que aconteceu. A gente vem conversando aqui que o VAR não está interferindo muito dentro dessa Copa do Mundo. Ele não está chamando lances claríssimos, igual Inglaterra e Gana que teve um pênalti claríssimo, o VAR não recomendou revisão. A gente tem vários lances que fica aquela dúvida se foi falta ou não e eles estão sempre pendendo para o não chamar. Então, a gente viu outros lances semelhantes com esse e o VAR não chamou", disse o comentarista no Seleção Estadão.

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Caravina ainda diz que o lance pode sim ser considerado falta mas que a recomendação de revisão foi equivocada. "Mas dentro de campo, a sensação que você tem em campo, o jogador não cai, o cara que sofre o contato, ele não pede falta, ele toma o gol, aí de repente o VAR recomenda a revisão. Então, para mim fugiu totalmente do que tá sendo aplicado nessa Copa do Mundo".

O time de Carlo Ancelotti volta a campo na próxima segunda-feira, às 14 horas (de Brasília), no AT&T Stadium, em Houston, no Texas, pela segunda fase do Mundial. O Brasil ainda aguarda a definição do adversário.

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