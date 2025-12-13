Sáb, 13 de Dezembro

futebol

Varela reconhece PSG como 'melhor do mundo', mas mantém Flamengo confiante na decisão

Jogador deixou claro que o elenco rubro-negro não entra na decisão resignado

Varela reconhece PSG como 'melhor do mundo', mas mantém Flamengo confiante na decisão - Foto: Reprodução/Instagram

Classificado para a final da Copa Intercontinental, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Paris Saint-Germain na tão sonhada decisão, que será disputada às 14h (de Brasília). O discurso rubro-negro após a semifinal foi de respeito ao adversário, mas manteve o tom confiante.

Para o lateral-direito Guillermo Varela, o Paris Saint-Germain representa o maior desafio possível no futebol atual. "Sabemos da qualidade deles. É o melhor time do mundo", afirmou o uruguaio.

Ainda assim, o jogador deixou claro que o elenco rubro-negro não entra na decisão resignado.

"Eu acho que é possível. Esse time do Flamengo tem muita vontade de seguir fazendo história", disse Varela.

O lateral também valorizou o caminho até a final, destacando o desgaste acumulado pelos 73 jogos na temporada. "Foi um jogo duro, muito desgaste. O jogo passado já havia sido desgastante também. O Pyramids surpreendeu bastante", avaliou, lembrando que o Flamengo tinha poucas informações sobre o adversário africano

Ele reforçou que, mesmo diante das dificuldades, o objetivo foi cumprido. "Conseguimos a vitória, que era o que importava. Seguimos na luta pelo troféu mais importante", completou, destacando o peso da classificação.

Eleito o melhor em campo, Carrascal também analisou a partida e exaltou o nível do adversário. "Eles são campeões africanos, vinham com muita confiança e energia. Foi uma partida muito difícil", disse o meia.

O colombiano apontou a bola parada como fator decisivo para o Flamengo.

"Pudemos ganhar na bola parada, que é uma das nossas armas", afirmou Carrascal, destacando a eficiência da equipe em um fundamento que já rendeu o título da Libertadores.

Pensando na final, Carrascal adotou discurso semelhante ao de Varela, apostando no aspecto físico e emocional. "Vai ser uma partida de muita emoção. Vamos jogar contra uma grande equipe. Em campo, vamos ver quem tem mais energia. Somos uma equipe grande e vamos com confiança", concluiu.


 

