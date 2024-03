Vários países enviarão soldados para reforçar a segurança nos Jogos de Paris

Vários países, incluindo a Polônia, enviarão soldados à França para reforçar a segurança durante os Jogos Olímpicos de Paris, informou o Ministério da Defesa francês à AFP.

"Várias nações estrangeiras vão reforçar a segurança em algumas áreas críticas, como as capacidades de gestão de cães, onde as necessidades são enormes durante os Jogos Olímpicos", afirmou o ministério.

A pasta destacou que a medida é comum neste tipo de evento e recordou que a polícia francesa colaborou na segurança durante a Copa do Mundo do Catar-2022.

A Polônia anunciou nesta quinta-feira que enviará tropas para ajudar a França a reforçar a segurança nos Jogos, sem revelar detalhes.

A França, que receberá os Jogos Olímpicos de 26 de julho a 11 de agosto, elevou o nível de alerta de segurança para o máximo após o atentado da semana passada em uma casa de shows de Moscou, que deixou ao menos 143 mortos.