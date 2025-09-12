A- A+

RIO DE JANEIRO Vascaíno morto após confronto entre torcidas de Flamengo e Vasco, no RJ, deixa quatro filhos Rodrigo José da Silva Sant'anna, de 36 anos, foi atingido na cabeça; um outro homem ficou ferido no pé

A família de Rodrigo José da Silva Sant’anna, de 36 anos, esteve na manhã desta sexta-feira no Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio, para liberar o corpo do torcedor do Vasco, morto durante uma briga em Oswaldo Cruz, na Zona Norte da capital, na noite desta quinta-feira. Ele foi baleado na cabeça durante um confronto com uma torcida do Flamengo. Na confusão, um outro homem foi atingido no pé e levado para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier.

Segundo a família de Rodrigo, o vascaíno deixa quatro filhos, entre eles um bebê de 4 meses. Morador de Campinho, na Zona Norte carioca, ele trabalhava no Mercado Livre durante a semana e, nos finais de semana, atuava como barbeiro.

Rodrigo saiu de casa para ir a um churrasco e acabou morto

Primo da vítima, analista de banco Gustavo Lourenço afirmou que Rodrigo não havia saído de casa para confusão.





— Ele foi num churrasco, não ia nem para o jogo. Estava com os amigos quando armaram uma emboscada. A gente não sabe muita coisa. Ele era um cara trabalhador, mais uma vítima, mais uma fatalidade. Quem sofre é quem fica aqui — lamentou.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grupo de homens encapuzados, aparentemente armados com pedaços de madeira, partindo para cima de outro grupo às margens da linha férrea. Em seguida, é possível ouvir estampidos de tiros. Em outro registro, torcedores correm para socorrer um homem ferido, enquanto outro pede ajuda com o pé ensanguentado.

— Imagina você estar sentado com seus amigos, vestindo a camisa do Vasco e, do nada, vem um grupo correndo. Você vai se defender, vai correr também — disse o primo de Rodrigo.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte de Rodrigo. Segundo a Polícia Civil, agentes da especializada analisam imagens e fazem diligências para apurar a autoria dos disparos e identificar os envolvidos.

Rivalidade antiga

Integrantes de torcidas organizadas ouvidos pelo GLOBO explicaram que o local onde ocorreu a confusão é palco de encontros frequentes de grupos rivais. A Fúria Jovem do Botafogo e a Força Jovem do Vasco — torcida envolvida no confronto — mantêm amizade desde os anos 2000, quando a organizada alvinegra surgiu. Essa relação também se estende à Torcida Jovem do Botafogo (TJB), uma das maiores do clube.

Na estação de Oswaldo Cruz, costuma se reunir a 4ª família da Força Jovem, que se encontra no local antes de seguir para os jogos. Já do outro lado da mesma estação, concentra-se o 3º Pelotão da Torcida Jovem do Flamengo. A rivalidade entre os grupos na região é antiga e marcada por confrontos recorrentes.

