Vasco acerta a renovação de contrato do lateral uruguaio Puma Rodríguez até 2027

Pelo Vasco, Puma Rodriguez disputou 124 partidas, com 8 gols e 7 assistências

O jogador uruguaio chegou ao clube em janeiro de 2023, vindo do Nacional,de MontevidéuO jogador uruguaio chegou ao clube em janeiro de 2023, vindo do Nacional,de Montevidéu - Foto: Reprodução/@pumitaa_4

O Vasco anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do lateral Puma Rodríguez até 2027, com opção de mais um ano de extensão. O jogador uruguaio chegou ao clube em janeiro de 2023, vindo do Nacional,de Montevidéu.

O lateral é frequentemente convocado para a seleção de seu país e foi titular nas duas partidas do Uruguai na última Data Fifa, nos amistosos contra República Dominicana e Usbequistão. Pelo Vasco, Puma Rodriguez disputou 124 partidas, com 8 gols e 7 assistências.

Aos 28 anos, o uruguaio foi bastante criticado por ter perdido a bola no gol do título do Corinthians na partida de volta da decisão da Copa do Brasil no Maracanã. Puma Rodríguez estava no ataque vascaíno, quando sofreu a marcação de José Martínez, que acabou roubando a bola. A perda da posse deu origem ao lance que acabou no gol de Memphis, aos 17 minutos do segundo tempo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Vasco (@vascodagama)

O Vasco estreia na Taça Guanabara no dia 15 de janeiro contra o Maricá. O time do técnico Fernando Diniz integra o Grupo A da competição, ao lado de Bangu, Fluminense, Portuguesa, Sampaio Correa e Volta Redonda.

