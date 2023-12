Vasco acerta compra em definitivo de Mateus Cocão

A- A+

Recentemente, o gerente de futebol do Náutico, Rodolpho Moreira, havia demonstrado otimismo quanto à possibilidade de o Vasco exercer o poder de compra em definitivo do meia Mateus Cocão, formado na base alvirrubra e emprestado aos cariocas na temporada 2023. Sentimento que virou realidade. O Cruzmaltino acertou a transferência do meia, em negociação que deve render R$ 2 milhões aos cofres do Timbu. A informação foi dada inicialmente pelo Globo Esporte e confirmada pela reportagem.

Aos 21 anos, Mateus disputou ao todo 20 jogos com a camisa do Náutico, sem gols marcados. A última partida do atleta foi no empate em 1x1 com o Salgueiro, nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. O meia foi um dos alvirrubros que perdeu uma penalidade no dia da desclassificação do Timbu no torneio.

O empréstimo de Mateus Cocão ao Vasco foi concretizado em abril deste ano. Inicialmente, o clube carioca estava obrigado a efetuar o pagamento de R$ 300 mil até 15 dias após a assinatura do contrato, porém, esse prazo não foi cumprido. Posteriormente, mesmo em atraso, o Vasco prometeu quitar a dívida até 20 de junho, o que também não se concretizou. Três meses após o empréstimo, o pagamento foi enfim realizado.

Durante sua passagem pelo Vasco na Série A de 2023, Mateus Cocão atuou em nove jogos, sendo titular em três deles.

