A- A+

Futebol carioca Vasco aciona Justiça para poder concorrer a administração provisória do Maracanã Clube é contra a prorrogação automática do contrato com o Consórcio formado por Flamengo e Fluminense

O Vasco entrou na Justiça com um pedido para que o governo do Estado do Rio de Janeiro seja obrigado a realizar um chamamento público pela administração provisória do Maracanã. O atual Termo de Permissão de Uso (TPU) que o estado tem com o Consórcio Maracanã (formado por Flamengo e Fluminense) vence na próxima segunda-feira, dia 23.

O cruzmaltino alega que manifestou o seu desejo de participar da concorrência, em setembro, e não recebeu resposta. O mesmo aconteceu em abril, quando o TPU anterior venceu e foi prorrogado automaticamente.

O clube teme que haja uma prorrogação do TPU com o Consórcio Maracanã, o que será a décima vez seguida. Na Justiça, o clube contesta a alegação de "situação emergencial", justificativa usualmente apresentada pelo governo.

Na ação, o Vasco lembra a determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que proibiu a prorrogação automática do TPU até que o edital da concessão definitiva seja lançado.

Veja também

Polêmica Ministro francês acusa Benzema de vínculos com fundamentalistas; atacante nega