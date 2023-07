Vasco ainda não pagou por empréstimo do volante Mateus Cocão

A- A+

O Náutico ainda não recebeu o valor de R$ 300 mil referentes ao adiantamento do empréstimo do atleta Mateus Cocão, chamado agora de Mateus Carvalho, ao Vasco. O Cruzmaltino teria que ter depositado o valor, mas, após três meses, ainda não pagou aos alvirrubros.



"Até agora nenhum pagamento. Tinha uma promessa de ser pago no último dia 20, mas não foi e não conseguimos mais contato. São 300 mil pelo empréstimo, mas está correndo multa e juros. Vamos ver o que pode ser feito já que tem consultas de clubes pelo atleta", disse o presidente do Náutico, Diógenes Braga, ao canal "Atenção, Vascaínos!".



"Vamos insistir para resolver sem atritos. Se não pagar, o jogador vai para outro clube. Falamos com o financeiro e o empresário mantém contato também com o futebol do Vasco. Se nos pagarem, ajuda muito. Não existe um clube na Série A devendo a um clube na Série C", reclamou.

espo



No Vasco, Mateus atuou em cinco partidas. Pelo Náutico, o atleta tinha participado de 14 jogos no início da temporada, antes de se transferir ao clube carioca.

Veja também

Futebol Pipico cita "paciência e sabedoria" ao Santa antes de jogo decisivo contra o Potiguar