Vasco anuncia contratação do atacante argentino Facundo Colidio

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O Vasco terá um novo camisa 9 para a sequência da temporada Nesta sexta-feira, o clube cruzmaltino anunciou a contratação de Facundo Colidio, do River Plate, que realiza exames no Rio de Janeiro e assinará por três temporadas para tentar acabar com a carência de gols do setor ofensivo.



Para acertar a contratação do atacante de 26 anos, que defendeu o River Plate nas últimas três temporadas, o clube carioca desembolsará US$ 4,5 milhões (aproximadamente R$ 22,9 milhões) por 50% dos direitos do jogador. Os outros 50% estão avaliados em US$ 5,5 milhões (cerca de R$ 27,9 milhões)



"O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante argentino Facundo Colidio. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo reforço do Gigante da Colina", anunciou o Vasco.





Colidio já posou com a camisa 9 da equipe e mostrou empolgação por defender as cores do clube onde o compatriota Vegetti, então o dono do pesado número, se destacou até a temporada passada. "Venho muito bem e querendo voltar ao mais alto nível", disse, no desembarque.



O reforço chega com grandes chances de assumir a posição de titular, já que Brenner, Spinelli e David não conseguem se formar como homem fixo no comando do português Pedro Emanuel. Mas precisa melhorar seus números, pois foram apenas 35 gols em 136 partidas no River Plate.



A missão de Colidio será ajudar o setor a melhor seus fracos números no Brasileirão, onde está entre os piores ataques, com somente 23 gols anotados em 20 partidas, na incômoda 18ª colocação, na zona de rebaixamento.

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