Vasco aplicada goleada impiedosa sobre Inter e complica vida do time gaúcho na Série A

A- A+

Em um duelo de mais de 3 horas, o Vasco acabou com qualquer risco de rebaixamento na temporada. Depois de cinco derrotas seguidas, o time de Fernando Diniz se reabilitou em grande estilo, aplicando uma goleada por 5 a 1 sobre o Internacional, nesta sexta-feira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ficou marcado por uma paralisação de mais de 1 hora devido a um temporal que alagou o gramado do estádio São Januário.



Nos dois tempos, o Vasco teve inícios fulminantes, marcando os gols num intervalo de 10 minutos. Começou a partida abrindo o placar com Andrés Gómez, com um minuto, aos oito, Rayan ampliou. Antes da ida para o intervalo, Ricardo Mathias deu uma esperança ao Inter, que logo se esvaiu no segundo tempo, quando novamente Rayan, Barros e Nuno Moreira deram números à goleada.



Com o resultado expressivo, o Vasco chegou aos 45 pontos, afastando qualquer tipo de chances de rebaixamento. O time ocupa a 10ª colocação, dentro da zona de classificação à Sul-Americana e agora poderá focar nas semifinais da Copa do Brasil, em dezembro. Já o Internacional vai se complicando cada vez mais, principalmente no aspecto emocional. O time segue com 41 pontos e pode entrar na zona de rebaixamento ao fim da rodada.



Depois da bola rolar por 45 minutos, um forte temporal atingiu o estádio São Januário, alagando totalmente o gramado. Depois de cumprir o protocolo de 30 minutos para normalizar a situação, tanto Vasco quanto Internacional não quiseram retomar o duelo.





A situação ficou tensa, quando a arbitragem insistiu por duas vezes para o início do segundo tempo, entretanto representantes dos dois clubes entraram em rota de colisão com o juiz para adiar a partida. O técnico Fernando Diniz era o mais exaltado, alegando falta de "jogabilidade". Enquanto o presidente do Inter, Alessandro Barcelos estava preocupado com a integridade física dos atletas. Depois de muita conversa, os times voltaram a campo e iniciaram o aquecimento.



O Vasco teve um início fulminante e já vencia o duelo por 2 a 0 com 100% de aproveitamento em duas finalizações. Logo de cara, com um minuto, já saiu na frente, com Andrés Gómez fazendo bela jogada individual. Aos nove, Rayan recebeu na entrada da área e bateu rasteiro para ampliar. O time carioca não tomava conhecimento do Internacional. Coutinho arriscou de longe e carimbou o travessão.



Depois dos 30 minutos, o Vasco baixou a intensidade, ainda mais com a chuva sendo a protagonista. Foi o momento que o time gaúcho entrou no jogo, passando a frequentar o campo de ataque e equilibrar na posse da bola. Bernabéi deu a primeira finalização para fora. No último lance, o Inter descontou, com Ricardo Mathias desviando o cruzamento da esquerda e mantendo o time vivo para a segunda etapa.



A bola voltou com outro contexto, mas o roteiro seguiu o mesmo. Novamente o Vasco se impôs e com um dois minutos fez o terceiro. Andrés Gómez recebeu lançamento longo e cruzou rasteiro para Rayan apenas empurrar para o gol. Logo depois, aos 11, Barros tentou duas vezes antes de estufar as redes gaúchas. Aproveitando a fragilidade do Inter, Rayan roubou a bola na área e rolou para Nuno Moreira bater sem ângulo e Rochet se atrapalhar para começar a dar números à goleada.



Os gols praticamente acabaram com o emocional do Internacional. Frágil em campo, perdia qualquer disputa e errava quando tinha a posse da bola. Mesmo quando o Vasco diminuiu o ritmo, pouco aproveitou, abusando de cruzamentos na área e sofrendo contra os contra-ataques cruzmaltinos. Na reta final, vendo o adversário sem nenhuma reação, apenas conduziu a goleada embalado pelo olé vindo das arquibancadas.



O Vasco agora tem pela frente o Mirassol, ainda em São Januário, no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira, às 19h. Já o Internacional visita o São Paulo, na quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro, em Santos.

Veja também