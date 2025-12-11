A- A+

Futebol Vasco bate Fluminense nos acréscimos e larga na frente na semifinal da Copa do Brasil Nesta quinta-feira (11), o centroavante Vegetti saiu do banco e deu a vitória para o Almirante

O Vasco saiu na frente na semifinal da Copa do Brasil 2025. Nesta quinta-feira (11), no Maracanã, o Cruzmaltino bateu o Fluminense por 2x1, com gol no finalzinho do atacante Vegetti.

Com o resultado, o Alvinegro precisa de apenas um empate, no jogo de volta, neste domingo (14), também no Maracanã, mas dessa vez com mando do Fluminense. A bola rola a partir das 20h30.



Os primeiros 20 minutos do clássico foram marcados por um duelo que foi lá e cá, com oportunidades dos dois lados; ainda que, era o Flu que chegava com as melhores situações.

Até que aos 22 minutos, o Fluminense abriu o placar. Em jogada ensaiada, Renê encontrou Thiago Silva na área, o capitão tricolor escorou para Serna, que disparou para o gol, ainda contou com o desvio na defesa, e superou Léo Jardim.

Atrás do placar, o Vasco voltou do intervalo se lançando ao ataque. Logo aos cinco minutos, Andrés Gómez fez jogada individual pela esquerda e cruzou rasteiro na área, Nuno Moreira desviou para trás e a bola se ofereceu para Rayan mandar para o gol. Tudo igual no Maracanã.

O cenário na etapa final se mostrava o oposto ao da primeira metade. O Cruzmaltino se mandava com tudo, principalmente pelo lado esquerdo, levando perigo para o goleiro Fábio.

A pane no setor defensivo tricolor era tanta, que aos 25 minutos, em cobrança de escanteio, o uruguaio Puma Rodríguez subiu sozinho e mandou de cabeça na trave.

Com as mudanças de Zubeldia, principalmente a entrada de PH Ganso, o Fluminense igualou o confronto e tudo parecia se encaminhar para o empate.

Contudo, foi uma mudança do Fernando Diniz que definiu o confronto. O centroavante Vegetti, mesmo não vivendo boa fase, precisou de apenas uma bola. Já aos 49 minutos, André Gómez fez mais uma jogada pelo lado esquerdo e cruzou alto, o camisa 99 se desvencilhou e de cabeça mandou para o gol, determinando a vantagem no confronto.





