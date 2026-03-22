Vasco bate Grêmio em casa e emplaca terceira vitória em quatro jogos no Brasileirão

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O Vasco mudou muito com a chegada de Renato Gaúcho e venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, a nova vítima foi o Grêmio, com placar de 2 a 1, com gols de Thiago Mendes e David. A partida, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizada em São Januário, no Rio.



Em quatro jogos com Renato Gaúcho, o Vasco venceu três e empatou um. Antes, superou Palmeiras, por 2 a 1, e Fluminense, por 3 a 2, além do empate com o Cruzeiro, por 3 a 3. Com 11 pontos, já está mais perto do G-4 do que da zona de rebaixamento (Z-4). O Grêmio, que não perdia há quatro jogos, segue com 11 pontos, mas à frente dos cariocas no saldo de gols (1 a 0).



A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e dessa vez o Vasco não saiu atrás do placar. Logo aos sete minutos, David fez boa jogada pela esquerda e tocou para trás. Cuiabano recebeu dentro da área e chutou forte. Como a bola desviou em Thiago Mendes, a arbitragem deu o gol para o volante. O assistente marcou impedimento, mas o gol foi validado pelo VAR.



Depois disso, o Vasco dominou a partida, criou boas oportunidades e poderia ter ampliado a vantagem. Isso, porém, só aconteceu aos 33 minutos, quando Cuiabano devolveu a gentileza para David, com boa toque da esquerda para o meio da área. O atacante finalizou rápido de chapa e fez 2 a 0.





O Grêmio, porém, voltou para o jogo, aproveitando uma falha do zagueiro Robert Renan, que se atrapalhou com a bola na frente da área. A jogada seguiu e Carlos Vinícius girou bem para bater rasteiro, no cantinho, para diminuir. O time gaúcho quase empatou em chute perigoso de Nardoni, cruzado, mas o Vasco segurou a vitória parcial.



A primeira boa chance do segundo tempo foi do Vasco, com Andrés Gómez. Ele fez fila na esquerda e chutou colocado, buscando o ângulo oposto, mas a bola resvalou a trave e foi para fora. Quase um golaço. O Grêmio respondeu quando Caio Paulista fez boa jogada na esquerda e cruzou na segunda trave, mas Enamorado pegou mal na bola e desperdiçou boa chance.



O Grêmio foi para o abafa na reta final do jogo e viu o Vasco recuar e segurar o resultado do jeito que deu. A saída de Thiago Mendes debilitou bastante o setor criativo do time carioca. Aos 44, Braithwaite aproveitou erro de Saldivia e chutou forte, mas Léo Jardim salvou o Vasco e confirmou a vitória.



Por conta da Data Fifa, os times terão um bom tempo de preparação. O Vasco volta a campo apenas em 1º de abril, quarta-feira, às 20h30, quando visita o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela nona rodada. No dia seguinte, às 21h30, o Grêmio joga com o Palmeiras na Arena Barueri, em Barueri (SP).



Ficha técnica



Vasco 2x1 Grêmio



Vasco - Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Hugo Moura, Thiago Mendes (Johan Rojas), Tchê Tchê e Nuno Moreira (Marino Hinestroza); Andrés Gómez e David (Matheus França). Técnico: Renato Gaúcho.



Grêmio - Weverton; Pavón, Balbuena (Gustavo Martins), Viery e Caio Paulista; Leonel Pérez, Nardoni (Willian) e Arthur Melo; Tetê (Enamorado), Carlos Vinícius (Braithwaite) e Amuzu (Gabriel Mec). Técnico: Luís Castro.



Gols - Thiago Mendes, aos sete, David, aos 33, e Carlos Vinícius, aos 37 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Puma Rodríguez e Cuiabano (Vasco). Viery (Grêmio).

Árbitro - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

Público - 19.874 pagantes (20.650 presentes).

Renda - R$ 1.436.156,00.

Local - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

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