"Vasco cala a Bombonera": vitória contra o Boca repercute na imprensa internacional

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O Vasco conquistou um grande resultado na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana ao derrotar o Boca Juniors por 1 a 0 em La Bombonera. Com o placar, a equipe carioca larga em vantagem no confronto e precisa de apenas um empate na volta para garantir uma vaga na final do torneio continental.





Atuando fora de casa, em um dos estádios mais marcantes da América do Sul, o time cruzmaltino conseguiu o triunfo, mesmo com um homem a menos durante boa parte do segundo tempo, e repercutiu internacionalmente. O jornal AS afirmou que a equipe "calou" La Bombonera, mas ressaltou que o duelo ainda está em aberto.



"O Vasco calou La Bombonera e garantiu uma vitória suada, aproximando-se da final da Copa Sul-Americana. O Vasco cumpriu a tarefa mais difícil, mas ainda há muito a ser decidido neste confronto", publicou.

Robert Renan celebrando a vitória do Vasco. Foto: Luis Robayo / AFP





Já os jornais argentinos exaltaram a partida consistente feita pelo Vasco. O Clarín destacou que o clube carioca soube aproveitar a chance que teve, enquanto o rival argentino desperdiçou as oportunidades criadas.



"(Boca Juniors) desperdiçou todas as oportunidades de gol que teve no segundo tempo e não soube aproveitar os quase 40 minutos em que jogou com dez homens. E o Vasco aproveitou a oportunidade com um cruzamento preciso de Gómez e uma cabeçada perfeita de Adson para abrir o placar e colocar o time brasileiro em vantagem na série."

Lance de Boca Juniors 0 x 1 Vasco. Foto: Juan Mabromata / AFP



O Olé publicou que os cariocas fizeram um bom primeiro tempo, com uma fórmula "simples" de jogar: "O Vasco (o adversário) não demorou a dominar a partida, com a fórmula simples de jogar bem e ter bons jogadores. Um ponto óbvio, sim, mas o que começou como posse de bola logo se transformou em perigo e - no meio do primeiro tempo - terminou em um gol merecido."



Por fim, o La Nación afirmou que o Vasco soube entender melhor a partida e exaltou as atuações de Sosa e Lescano, dupla argentina do cruz-maltino: "O Vasco entendeu melhor a partida. Sem grandes luxos, foi prático, organizado e paciente. Santiago Sosa sustentou a equipe no meio-campo, e Alan Lescano contribuiu com mobilidade e critério para a saída de bola."

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