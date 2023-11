A- A+

FUTEBOL Vasco chega a 52,2% de risco de queda após derrota para o Corinthians Com vitória por 4 a 2, clube paulista se afasta do Z4, com menos de 1% de probabilidade de queda

Após a derrota para o Corinthians por 4 a 2, a chance de rebaixamento do Vasco foi a 52,2%, a maior probabilidade entre os times que ainda lutam contra o Z4.



O cruz-maltino ainda está fora da zona da degola, mas pode entrar no Z4 nesta quarta-feira se o Bahia ao menos empatar com o São Paulo, na Arena Fonte Nova.

Ainda faltam duas rodadas para o fim do Brasileirão para os vascaínos. O time tem Grêmio e Bragantino pela frente — quinto e sexto lugares no Brasileirão, respectivamente.

Já o Corinthians praticamente escaparia da degola e ficaria com a porcentagem de apenas 0,081%. O time paulista ainda vai enfrentar o Internacional e o Coritiba.





Os dados são da Bola de Cristal do Brasileirão, ferramenta preditiva do GLOBO em parceria com a UFMG.

Veja também

FUTEBOL Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão