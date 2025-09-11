Com Vasco passando nos pênaltis, confira todos os classificados para as semifinais da Copa do Brasil
Próxima fase terá clássico carioca e duelo que já marcou a decisão do mata-mata nacional em 2018
Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Vasco estão nas semifinais da Copa do Brasil. Após o Timão e o Tricolor garantirem a classificação na última quarta, ao eliminarem Athletico e Bahia, respectivamente, foi a vez da Raposa e do Gigante da Colina avançarem de fase em busca do título do mata-mata nacional.
Nas semifinais, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians. Mineiros e paulistas disputaram a final do torneio, em 2018, vencida pela Raposa. No outro jogo da etapa, clássico carioca entre Fluminense e Vasco. As datas, horários e ordem dos mandos ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Pela classificação, os semifinalistas receberão R$ 9,9 milhões. O vice-campeão embolsará R$ 33 milhões, enquanto o campeão levará para casa R$ 77 milhões.
Fez o “K”
O primeiro jogo da noite foi o clássico mineiro. Após se recuperar de uma lesão muscular, sofrida na semana passada, quando estava a serviço da Seleção Brasileira, o atacante Kaio Jorge foi liberado para o jogo. Uma presença decisiva para a Raposa.
Artilheiro do Brasileirão 2025, com 15 gols, o pernambucano também assumiu o topo dos goleadores da Copa do Brasil. Kaio Jorge já tinha marcado na ida, na Arena MRV, na vitória por 2x0, e manteve o bom aproveitamento ao balançar as redes duas vezes na volta, no triunfo do Cruzeiro pelo mesmo placar, chegando a seis gols no torneio.
Penalidades
No outro clássico, o carioca, o clima está pegando fogo - literalmente. Um pequeno incêndio ocorreu no setor em que estava a torcida do Botafogo, mas foi rapidamente apagado. Em campo, foi o Vasco quem saiu na frente.
Coutinho cobrou falta, Neto tocou na bola, que bateu no travessão e sobrou para Nuno Moreira empurrar para as redes. Antes do intervalo, porém, Léo Jardim fez pênalti em Correa. Alex Telles cobrou e empatou o jogo.
O Vasco voltou melhor no segundo tempo, mas Coutinho, por duas vezes, desperdiçou boas chances de marcar. Já o Botafogo chegou perto de fazer com Barboza, de cabeça. No fim, o 1x1, placar que já tinha sido o da ida, foi repetido na volta, levando o confronto para as penalidades.
Alex Telles, que tinha marcado no tempo normal, parou em Léo Jardim. O Vasco converteu todos os pênaltis e, com a derradeira cobrança de Robert Renan, cravou a vaga na semifinal da Copa do Brasil, eliminando o rival.