Vasco derrota Fluminense nas penalidades e avança à final da Copa do Brasil
Após 1x0 nos 90 minutos, equipe vascaína venceu por 4x3 nos pênaltis e está na grande decisão
O Vasco da Gama vai em busca do bicampeonato da Copa do Brasil em 2025. Neste domingo (14), no Maracanã, apesar da vitória por 1x0 do Fluminense no tempo normal, o Alvinegro venceu por 4x3 nos pênaltis e avançou à finalíssima.
Leia também
Apesar de ter a vantagem no placar, o time de Fernando Diniz não quis saber de jogo burocrático e foi ao ataque também. Primeiro chegou com Rayan e depois assustou com Andrés Gómez, que mandou no ângulo, mas viu Fábio fazer grande defesa de mão trocada.
Aos poucos o Fluminense foi entrando no jogo e conseguindo construir suas oportunidades. Aos 37 minutos, Canobbio foi na linha de fundo e cruzou rasteiro, Everaldo desviou e a bola foi na trave, mas ao tentar afastar para longe, Paulo Henrique mandou para o próprio gol e deixou tudo igual no placar agregado.
Nos acréscimos do primeiro tempo ainda deu a oportunidade de Rayan exigir, em cobrança de falta calibrada, mais uma defesa de alto nível do goleiro Fábio.
O segundo tempo começou com duas grandes oportunidades seguidas. Primeiro, Barros errou na saída de bola e ela sobrou para Lucho Acosta, o camisa 32 ficou de frente para o gol, mas um escorregão atrapalhou o chute.
Já no contra-ataque, Andrés Gómez limpou a jogada e serviu Rayan no lado direito, o garoto cruzmaltino invadiu a área e bateu de direita, mas Fábio defendeu outra.
Minutos depois foi a vez de Rayan tentar superar Fábio por cima, mas o goleiro tricolor foi bem mais uma vez e naquela altura já fazia sua quinta defesa difícil no jogo.
Com o rodar do cronômetro, as boas chances foram ficando cada vez mais escassas e a tensão foi ficando cada vez maior no Maracanã, até que os times não conseguiram mais alterar o placar e foram aos pênaltis.
Pênaltis
Nos pênaltis, Vasco e Fluminense foram para a disputa com os goleiros sendo seus maiores trunfos. Logo na primeira rodada de cobranças, Vegetti perdeu para o Cruzmaltino. Logo em seguida, John Kennedy perdeu para o Tricolor.
Os adversários foram para a última sequência empatados em 3x3. Pelo lado do Fluminense, Canobbio chutou a última cobrança no meio e Léo Jardim defendeu com os pés. Precisando apenas marcar para fechar o duelo, Puma Rodríguez deslocou Fábio e classificou o Almirante.