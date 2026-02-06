A- A+

brasileirão Vasco domina a Chapecoense, sai na frente, mas perde diversas chances e leva o empate na reta final Cruz-maltino terminou partida com 30 finalizações contra sete do rival

O Vasco fez de São Januário um lugar hostil para a Chapecoense no início do jogo, mas a profusão de chances criadas demorou a se converter em gols, e a equipe de Fernando Diniz sofreu para abrir o placar, mas viu o time rival aproveitar as poucas chances no final do jogo para empatar em uma cobrança de falta, aos 46 minutos do segundo tempo. Com gols de Puma Rodríguez, para o Vasco, e Jean Carlos, para a Chapecoense, o duelo desta quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, terminou em 1 a 1.

Com o resultado, a equipe cruz-maltina fez o primeiro ponto pelo Brasileirão. Agora, terá que virar a chave para o próximo jogo, que será um clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca, em São Januário, no domingo, às 18h. A equipe está no grupo A do torneio, com oito pontos. O rival, é o líder do grupo B, com 9 pontos.

Já a Chape, chegou aos quatro pontos. O próximo duelo também será um clássico com o Criciúma, pelo Catarinense. A equipe venceu o jogo de ida por 2 a 1 e tem a vantagem no duelo de volta, que ocorre neste domingo, às 19h.





O jogo

A Chape nem mesmo pôde sair com a segurança de que a criticada defesa com três zagueiros funcionou. A equipe foi atacada a todo momento, muitas vezes por cometer erros na saída de bola — pressionados pelo elenco do Vasco — e não conseguiu gerar lances agudos nos poucos contra-ataques que tiveram. Com isso, a equipe da casa teve tempo e espaço para gerar muitas oportunidades perigosas, mas demorou a acertar o alvo.

Foram 17 finalizações na etapa inicial e nenhuma balançou as redes. Os visitantes, tímidos, só atentaram uma vez. Coutinho, duas vezes, Andrés Gomez e Lucas Piton tiveram grandes chances, mas pecaram na mira ou na força, de suas respectivas finalizações.

Profusão de chances

Nem mesmo a grande contratação do ataque na temporada, Brenner, conseguiu abrir o placar. Ele chegou a fazer um gol, mas que foi anulado por uma falta de Nuno no goleiro. O atacante que recém chegou à São Januário tede duas grandes chances de cara com o goleiro Léo, mas não conseguiu fazer a felicidade da torcida. Na primeira, após grande passe de Coutinho, ele deixou os marcadores para trás na corrida, mas chutou em cima do arqueiro; na segunda, ele se desmarcou em um escanteio, recebeu um passe de Cauan Barros na primeira trave, mas cabeceou na trave com a chegada do goleiro para abafar o lance.

Ao fim da primeira etapa, Diniz voltou a ser hostilizado dentro de casa pela torcida. O ritmo não mudou na volta do intervalo e após tanto bater, a equipe finalmente conseguiu comemorar um gol, com Puma Rodriguez. O lateral-direito recebeu um cruzamento de Gomez e partiu sozinho para finalizar de direita.

Brenner ainda teve novas oportunidades de fazer o seu primeiro gol no retorno ao time, mas parou na trave após escanteio cobrado por Coutinho. Na sobra, ele parou no goleiro novamente, antes de deixar o campo aos 23 minutos da segunda etapa.

Ao mesmo tempo em que o atacante do Vasco saiu, o meia Jean Carlos entrou pela Chape, e passou a ser a referência na criação de chances da equipe, gerando os contra-ataques que não foram concluídos na primeira etapa, colocando em perigo a vitória cruz-maltina. Com mais tempo tendo o domínio da bola, a Chape passou perto de empatar com Garcez, que limpou um marcador e bateu rasteiro no canto, mas que saiu perigosamente pela lateral.

Aos 46 minutos do segundo tempo, o meia resolveu sozinho, cobrando uma falta de longe para o fundo do gol do Vasco, em bola defensável para o goleiro Léo Jardim.

