Vasco e Botafogo retornam ao Brasileirão em clássico de certezas e incógnitas dos últimos 30 dias

De volta ao Brasileirão, e logo em um clássico. Vasco e Botafogo fazem hoje, às 18h30, no Mané Garrincha, seus retornos ao calendário nacional após a pausa em função da Copa do Mundo de Clubes.



Eles viveram os últimos 30 dias de forma completamente diferente: o alvinegro fez jogos para recordar na competição internacional, mas saiu dela trocando técnico. Já o cruz-maltino deu ao seu treinador um raro período longo para trabalhar.

Dos últimos 30 dias no Vasco, dez foram de folga e outros 20 de intertemporada no Rio. O período foi de integração maior entre Fernando Diniz e seu elenco completo, uma necessidade inviabilizada pelo calendário e ressaltada pelo treinador. Bem como de observação de jovens do sub-20 e do sub-17.

Deste núcleo mais jovem, o atacante GB pode voltar a ganhar oportunidades no profissional. Ele está relacionado para o clássico e é postulante à vaga ainda aberta de segundo centroavante do elenco. O jogador de 20 anos é bem cotado na base, mas passou por problemas físicos e quase foi negociado com o futebol turco.



Também estão de volta aos relacionados o atacante David e o meia Guilherme Estrella, que não atuavam desde setembro e junho do ano passado, respectivamente. Ambos estão recuperados de longos tratamentos por lesões e ganharão minutos gradualmente.

O retorno de David é importante por questões de perfil: não há opções de força física pela ponta como a que ele oferece. Por outro lado, o clube perdeu Adson, que voltou a sofrer com fratura na perna direita, passou por cirurgia e não deve atuar mais em 2025.

O tempo também foi importante fora de campo. O clube acertou as renovações de Coutinho e Léo Jardim já sob a gestão de Admar Lopes, novo diretor de futebol. No mercado, fechou com o volante Thiago Mendes, que ainda passará por recondicionamento antes de fazer sua estreia. O Vasco segue em busca de reforços para o ataque.



O time só não conseguiu ter um jogo nesse período. O amistoso diante do Montevideo Wanderers, do Uruguai, que seria em Natal-RN, no último dia 5, acabou cancelado. Desta forma, o último referencial de atuação do Vasco segue sendo a boa vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, há um mês.

Botafogo sem Davide Ancelotti

Pelo lado do Botafogo, ainda que já esteja sob nova direção no dia a dia, pois demitiu Renato Paiva antes até de retornar dos Estados Unidos, o alvinegro não poderá contar com Davide Ancelotti à beira do gramado. O clube tentou até o último minuto, mas não conseguiu regularizar a situação do treinador italiano junto à CBF. O prazo se encerrou às 19h de ontem. Dessa maneira, Cláudio Caçapa, velho conhecido do torcedor botafoguense e membro da comissão técnica permanente, estará na área técnica. Davide, por sua vez, assistirá a partida em um camarote no estádio em Brasília.



Ao todo, Ancelotti, que desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira, comandou o elenco alvinegro em três sessões de treinamento, de quarta até ontem. As outras duas, no início da semana, foram conduzidas por Cláudio Caçapa. Isso e o fato desse ser o primeiro trabalho como técnico principal da carreira de Davide Ancelotti fazem com que seja uma verdadeira incógnita a forma com a qual o alvinegro irá se postar dentro de campo.

Por outro lado, o treinador indicou nos bastidores que não deve realizar nenhuma alteração brusca em relação ao time que entrou em campo pela última vez, contra o Palmeiras, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. As únicas mudanças devem ser o zagueiro Kaio Pantaleão e o centroavante Arthur Cabral nas vagas de Jair e Igor Jesus, respectivamente, ambos vendidos ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O volante Gregore, que está em negociação com o Al-Rayyan, do Catar, foi relacionado e deve ser titular no duelo em Brasília.

