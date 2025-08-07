A- A+

Futebol Vasco e Cruzeiro avançam para as quartas de final da Copa do Brasil Cariocas derrotaram o CSA por 3x1, enquanto os mineiros bateram o CRB por 2x0

Vasco e Cruzeiro são os últimos dois classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (7), os cariocas bateram o CSA por 3x1, em São Januário. Já a Raposa derrotou o CRB por 2x0, no Rei Pelé. Ambos os duelos foram pelas oitavas de final do mata-mata nacional.

Jogos

Melhor desde os primeiros minutos, o Vasco não demorou a abrir o placar. Lucas Piton cruzou rasteiro e Rayan soltou a pancada para estufar as redes e fazer 1x0. Guilherme Cachoeira chegou a empatar para o CSA, mas o bandeira assinalou impedimento.

Aos 30, Coutinho, aproveitando rebote em chute de Rayan, ampliou para 2x0. Jair, minutos depois, ainda carimbou a trave. O terceiro gol, contudo, foi de Tchê Tchê. Em ótima construção ofensiva pela esquerda, a bola sobrou para o meia levar o 3x0 para o intervalo.

Apático no primeiro tempo, o CSA melhorou no segundo e diminuiu o marcador com Brayann. O duelo virou um “lá e cá”, com boas chances de cada lado, mas o placar permaneceu em 3x1.

Já o CRB entrou com a missão de bater um dos líderes da Série A, o Cruzeiro, após 0x0 no Mineirão. A primeira etapa do encontro da volta parecia que terminaria sem gols, graças às boas defesas de Cássio e Albino. O goleiro do Galo, porém, acabou falhando em escanteio e Villalba, de cabeça, fez 1x0.

Na segunda etapa, o CRB buscou o gol que poderia levar o jogo para as penalidades. A chance mais clara pintou aos 39 minutos, quando a bola bateu no braço de Fabrício Bruno dentro da área e o árbitro assinalou a infração. Gegê foi para a cobrança, mas Cássio fez jus a fama de pegador de pênalti e defendeu.

Nos acréscimos, Eduardo aproveitou erro de Segovia, roubou a bola e tocou na saída do goleiro para fazer 2x0 e cravar o maior vencedor da história da Copa do Brasil nas quartas.

Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

