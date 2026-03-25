Vasco e Marcos Lamacchia direcionam acordo para venda da SAF por cifra superior a R$ 2 bilhões

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O Vasco vive uma semana decisiva em relação ao seu futuro. A diretoria do clube e os representantes do empresário Marcos Lamacchia estão "costurando" um acordo para a venda da SAF da agremiação de São Januário.



De acordo com informações do site GE.com, os últimos dias vêm sendo marcados por negociações sobre o assunto. Após análises financeiras e conversas para ajustar os detalhes, o acordo para a venda pode ultrapassar a casa dos R$ 2 bilhões.



As negociações ainda passam pelo cronograma final de investimentos antes de ser levado aos conselheiros para aprovação.



Para que o acordo avance, existe uma lista de compromissos de investimentos previstos para cada área do clube. Entre elas, transferência de atletas, folha de pagamento, infraestrutura em CT, fluxo de caixa, esportes olímpicos (via lei de incentivo) mais toda a dívida do clube e da SAF.



Pedrinho, ex-jogador e atual presidente do Vasco, não se manifestou oficialmente, mas está otimista em um desfecho positivo. Existe a expectativa de que o empresário banque investimentos para além do mínimo obrigatório. Ainda de acordo com o GE.com o acordo de compra é por 90% da SAF do Vasco



Enquanto centra o foco no avanço da venda da SAF, o Vasco trabalhou em outra frente e iniciou neste primeiro trimestre o pagamento inicial da recuperação judicial. A diretoria tem a expectativa de fechar o mês de março com quase R$ 20 milhões em dívidas pagas neste período.



QUEM É MARCOS LAMACCHIA

Marcos Faria Lamacchia tem 47 anos, é filho de José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ele fundou em 2011 a Blue Star, uma gestora financeira de fundos de investimento e foi diretor da Crefisa por muitos anos, além de também ter trabalhado no banco Alfa.



Atualmente, Marcos Lamacchia vive entre Aspen, nos Estados Unidos, e São Paulo e acompanha as negociações. De olho nas repercussões entre torcedores vascaínos, o empresário acionou parte da estrutura jurídica e financeira de suas empresas para ficar por dentro dos números do negócio.



Em meio a essa transição, o Vasco já vem dando sinais de reação dentro de campo. Com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, o time, agora comandado pelo técnico Renato Gaúcho, soma 11 pontos e ocupa o nono lugar no Campeonato Brasileiro.

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