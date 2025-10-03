Vasco e prefeitura do Rio assinam termo do potencial construtivo para modernizar São Januário

A- A+

O torcedor vascaíno terá, em breve, um estádio reformado e moderno. Nesta sexta-feira, após longa negociação, clube e prefeitura do Rio assinaram o termo definitivo de potencial construtivo de São Januário. Trata-se de uma liberação para o Vasco viabilizar o projeto de remodelação de sua casa.

A cerimônia da assinatura do documento ocorreu no Palácio da Cidade e contou com o prefeito Eduardo Paes, o presidente do Vasco, Pedrinho, seu segundo vice geral, Renato Brito Neto, responsável por conduzir o processo da reforma de São Januário, além dos secretários municipal de esportes, Guilherme Schleder, de desenvolvimento urbano e licenciamento, Gustavo Guerrante, além de Alexandre Isquierdo e outros dirigentes do clube cruzmaltino.



"Agradeço ao prefeito Eduardo Paes, ao presidente da Câmara de vereadores, Carlo Caiado, ao Alexandre Isquierdo, todo o trabalho e a dedicação durante esse período para que pudéssemos finalmente ter a assinatura definitiva do potencial construtivo, finalizado hoje (sexta-feira. É um marco na história do Vasco! Esperamos, o mais rapidamente possível, dar inicio às obras e realizar o sonho dos torcedores vascaínos", comemorou o presidente Pedrinho.



O dirigente presenteou o prefeito com uma camisa preta do clube e não escondeu a satisfação com o acordo assinado. Agora, o Vasco está autorizado a negociar com as incorporadoras que já haviam assinado uma opção de compra da reforma do estádio. O clube espera lucrar até R$ 500 milhões com o negócio.

Eduardo Paes brincou após finalmente assinar o projeto vascaíno. "Fala aí, gente. Finalmente eu vim tratar de um negócio de interesse público, né Pedrinho? Essa coisa de ser prefeito, a gente é obrigado inclusive a cuidar de quem a gente não tem muita admiração, muita paixão... Estou falando deles mesmo (Flamengo)", afirmou o político, sobre recentemente ter assinado acordo para a cessão do terreno da construção do estádio flamenguista.



"Estou aqui hoje assinando com o Pedrinho, já está superbem encaminhado (o projeto), o Vasco já tem duas opções bem encaminhadas para começar essa reforma de São Januário. Mas, a partir desse documento, o tal do potencial construtivo de São Januário dá algo em torno de quinhentos, seiscentos milhões, para a gente transformar, porque a gente que é vascaíno tem estádio, eu sei que deve ser duro para quem não tem, mas a gente tem. E estamos assinando aqui para a reforma completa de São Januário", completou o provocativo prefeito.

