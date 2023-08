A- A+

Futebol Vasco fecha acordo para contratar Pablo Vegetti, do Belgrano A negociação foi finalizada com pressa, uma vez que a janela de transferências se encerra às 23h59 desta quarta-feira (02)

Nesta quarta-feira (02), o Vasco da Gama confirmou um acordo com o Belgrano, da Argentina, para a contratação do atacante Pablo Vegetti. A negociação foi finalizada com pressa, uma vez que a janela de transferências se encerra às 23h59. A expectativa é de que o desfecho seja positivo para ambas as partes.

De acordo com informações obtidas pelo Lance!, Pablo Vegetti, de 34 anos, já se despediu de seus colegas no Belgrano e está pronto para se mudar. É previsto que ele chegue ao Rio de Janeiro ainda hoje, agilizando sua integração ao time cruzmaltino.

Pelo acordo firmado, o Vasco se comprometeu a pagar ao Belgrano a quantia de 1,1 milhão de dólares (equivalente a cerca de R$ 5,3 milhões) em três parcelas. O contrato entre as partes terá uma validade de dois anos. A trajetória de Pablo Vegetti no Belgrano, desde 2020, resultou em 122 partidas disputadas e 63 gols marcados. Somente na temporada atual, ele esteve em campo 27 vezes e balançou as redes adversárias em 13 ocasiões.

A contratação de Vegetti pelo Vasco também impactou nas negociações envolvendo o atacante Diego Costa. O interesse do clube pelo jogador brasileiro naturalizado espanhol diminuiu, uma vez que o técnico Ramón Díaz optou pelo artilheiro do Campeonato Argentino.

Com sua despedida já realizada na equipe argentina, Pablo Vegetti tem sua chegada ao Rio de Janeiro prevista para breve, onde realizará exames médicos e finalizará os detalhes para a oficialização do contrato com o Vasco. Sua habilidade como artilheiro, destacada ao ser o artilheiro do Campeonato Argentino na última temporada, traz expectativas de contribuição significativa ao time brasileiro.



