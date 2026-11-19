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Futebol Vasco fecha com artilheiro Carlos Vinícius do Grêmio para a temporada 2027 O Vasco chegou a um acordo com o atleta, fechando vínculo de dois anos e possibilidade de extensão até o fim de 2029

O Vasco acertou a contratação de Carlos Vinícius para a temporada de 2027. O atacante de 31 anos, que pertence ao Grêmio, assinou pré-contrato e será confirmado em breve como primeiro reforço dos cariocas para o ano que vem.

O Vasco chegou a um acordo com o atleta, fechando vínculo de dois anos e possibilidade de extensão até o fim de 2029.

De acordo com o portal GE, o Vasco ofereceu um salário superior ao que o Grêmio poderia bancar, garantindo a palavra de Carlos Vinícius mesmo em caso de permanência do clube gaúcho na Série A ou disputa da Libertadores em 2027.

Sem acordo para renovação, ele deixará o Grêmio sem custos de transferência. O Vasco também pagará luvas ao atleta e ao estafe, além de estipular uma multa milionária em caso de quebra contratual.

Pelo Grêmio, Carlos Vinícius soma 70 jogos, com 35 gols marcados e três assistências. O atacante é um dos destaques do time tricolor, que briga contra o rebaixamento no Brasileirão e é finalista da Copa do Brasil.

O jogador também acumula vasta experiência internacional, com passagens por Rio Ave, Monaco, Benfica, Tottenham, PSV, Fulham e Galatasaray.

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