Futebol Vasco acerta contratação do técnico Fernando Diniz Treinador assinou com o Cruzmaltino até o fim de 2026

O Vasco está de técnico novo. Após dias de negociação, o clube carioca acertou a contratação de Fernando Diniz, que chega para substituir Fábio Carille, demitido no fim de abril. O vínculo do treinador será válido até dezembro de 2026.

O grande entrave para um desfecho positivo entre Vasco e Diniz vinha sendo a pedida salarial do treinador. O Cruzmaltino, no entanto, conseguiu chegar a um meio-termo, convencendo o técnico, que sempre foi o plano A do presidente Pedrinho.

Apesar do acerto se concretizar nesta quinta, Fernando Diniz só vai começar os trabalhos em São Januário na segunda-feira (12). Sua estreia deve acontecer no dia seguinte, diante do Lanús, fora de casa, pela Copa Sul-Americana.

Esta será a segunda passagem do treinador pelo Vasco. Em 2021, durante a Série B, comandou a equipe entre setembro e novembro, mas não conseguiu levar o clube ao G-4 naquela ocasião.

Em seguida, Diniz foi para o Fluminense. No clube das Laranjeiras, foi campeão da Libertadores 2023. No mesmo ano, enquanto treinava o Tricolor, chegou a comandar a seleção brasileira, mas não obteve sucesso. Na reta final de 2024, foi anunciado no Cruzeiro, mas acabou sendo demitido no início deste ano.

