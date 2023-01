Vasco homenageia o 'maior de todos' e coloca foto de Roberto Dinamite no perfil nas redes sociais

A- A+

O Vasco da Gama lamentou, neste domingo (8), a morte do seu maior ídolo, Roberto Dinamite, aos 68 anos. O clube publicou uma nota de pesar e trocou as fotos de perfil nas redes sociais por um retrato em preto e branco do ídolo cruzmaltino.



"É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente. Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz", diz a mensagem.



A homenagem vascaína fez uma montagem com a fotografia mais famosa de Dinamite, feita por Ronaldo Theobald. Nela, o craque aparece entrando em campo sendo cumprimentado por dezenas de torcedores. O Vasco colocou o ex-atacante em um anjo.



O registro foi batizado de "Deus de chuteira e calção" e foi feito no ano de 1977.

