FUTEBOL Vasco lança camisa em homenagem ao Círio de Nazaré Modelo branco com detalhes em dourado é a primeira peça oficial do movimento religioso feita por um clube de fora do Pará

O Vasco anunciou, na noite desta terça-feira, uma camisa em homenagem ao Círio de Nazaré, manifestação religiosa de devoção a Nossa Senhora de Nazaré em Belém (PA), que move mais de um milhão de pessoas em procissões durante o segundo domingo de outubro.



A peça, modelo comemorativo, é branca com detalhes em dourado, que simbolizam, segundo o clube, luz, devoção e vitória.

A camisa é também um movimento social do clube. Parte da renda das vendas, que começam na quarta-feira, será às obras sociais da Paróquia de Nazaré e à realização do Círio.

O cruz-maltino é o primeiro clube de fora do Pará a ter uma peça com selo oficial do Círio. Ainda segundo o Vasco, a iniciativa tem como objetivo "se conectar a tradições culturais brasileiras", além de "reconhecer e celebrar símbolos que fazem parte da identidade nacional, fortalecendo os laços entre o futebol e expressões culturais de grande relevância para o país".





— O lançamento da camisa comemorativa em homenagem ao Círio de Nazaré reforça o compromisso do Vasco da Gama em valorizar e respeitar manifestações culturais de grande relevância para o país. Ao trazer essa iniciativa para Belém, buscamos estreitar laços com a comunidade paraense e reconhecer a importância histórica e religiosa do Círio. Trata-se de um gesto que une esporte, cultura e tradição, em perfeita sintonia com os valores do clube e sua missão de promover inclusão e integração por meio do futebol — diz Carlos Amodeo, CEO do Vasco SAF, no comunicado divulgado pelo clube.

Com raízes na família e passado em Belém, capital paraense, a cantora vascaína Lexa foi a modelo do lançamento.

