Vasco vence Melgar e se garante nos playoffs da Sul-Americana; confira os gols

Com um primeiro tempo avassalador, o Vasco carimbou seu passaporte para a repescagem da Copa Sul-Americana. Com três gols nos primeiros 45 minutos, o time de Fernando Diniz superou o Melgar-PER por 3 a 0, nesta terça-feira, em São Januário, pela sexta rodada, e terminou em segundo lugar no Grupo G, com oito pontos.



Agora, o Vasco aguarda a definição dos terceiros colocados na Libertadores e, após sorteio na Conmebol, saberá seu adversário nos playoffs, para brigar por uma vaga nas oitavas de final da sul-americana.



O Vasco começou a partida da melhor maneira. Com dois minutos, Rayan tabelou com Coutinho e finalizou colocado para abrir o placar. O Melgar até tentou reagir, mas Léo Jardim voou no ângulo para evitar o empate. Com total domínio no confronto, o cruzmaltino seguiu com passes envolventes e chegava com facilidade na área peruana.



Em uma das tramas ofensivas, Paulo Henrique inverteu para Piton, que cruzou rasteiro, a defesa do Melgar afastou parcialmente e Paulo Henrique apareceu para ampliar o marcador, aos 32. Novamente após o gol, o time peruano tentou surpreender e Léo Jardim fez outra grande defesa.

Los goles de Rayan y Paulo Henrique, para completar la goleada de @vascodagama.



O time carioca seguiu com a marcação alta até na reta final, Coutinho recuperou a bola, tocou para Tchê Tchê. O volante deu lindo passe para Vegetti bater na saída do goleiro e marcar o terceiro aos 42.



O Vasco voltou com o freio de mão puxado para a segunda etapa. Sem aquele ímpeto ofensivo, viu o Melgar tomar conta dos minutos iniciais, rondando a área e abusando de cruzamentos e chutes da entrada área. O time até que se portou bem com pressão peruana, mas pecava na hora de armar os contra-ataques, com erros de passes na transição.



Vendo que a classificação estava encaminhada, Diniz passou a gerir o elenco, fazendo substituições de jogadores pouco utilizados por ele até então, casos de Alex Teixeira e Puma Rodríguez. Na reta final, embalado pela festa nas arquibancadas, trocou passes, no melhor estilo de Diniz, e administrou o resultado até o fim para carimbar a classificação.

