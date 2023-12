Vasco pode se igualar a Avaí e Coritiba como times mais vezes rebaixados nos pontos corridos; veja

A- A+

Com 42 pontos, o Vasco chega à última rodada do Campeonato Brasileiro com chances de cair. Precisa vencer o Bragantino para evitar a queda. Mas, se empatar ou perder, precisa torcer por combinações de resultados para permanecer na elite. Santos e Bahia são os outros candidatos à queda — desde a 36ª rodada, já é sabido que Goiás, Coritiba e América-MG vão disputar a Série B em 2024.

E se cair, será a quinta vez que isso ocorrerá. Assim, o Vasco se igualaria ao Santa Cruz e ao Avaí no topo do ranking de rebaixamentos na era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro.

Na história, o Coritiba acumula sete quedas: em 1989 e 1993, e depois nos pontos corridos em 2005, 2009, 2017 e 2020. O Goiás também lidera esse quesito (1982, 1993, 1998, 2010, 2015, 2020, 2023), ao lado do América-MG, que caiu em 1993, 1998, 2001, 2011, 2016, 2018 e, agora, 2023.

Ranking dos times com mais rebaixamentos na era dos pontos corridos:

Cinco

Avaí: 2011, 2015, 2017, 2019 e 2022

Coritiba: 2005, 2009, 2017, 2020 e 2023

Quatro

Sport: 2009, 2012, 2018 e 2021

Vasco: 2008, 2013, 2015 e 2020

Vitória: 2004, 2010, 2014 e 2018

América-MG: 2011, 2016, 2018 e 2023

Três

Atlético-GO: 2012, 2017 e 2022

Figueirense: 2008, 2012 e 2016

Goiás: 2010, 2015 e 2020

Ponte Preta: 2006, 2013 e 2017

Dois

Bahia: 2003 e 2014

Botafogo: 2014 e 2020

Ceará: 2011 e 2022

Criciúma: 2004 e 2014

Chapecoense: 2019 e 2021

Fortaleza: 2003 e 2006

Guarani: 2004 e 2010

Juventude: 2007 e 2022

Náutico: 2009 e 2013

Paraná: 2007 e 2018

Portuguesa: 2008 e 2013

Santa Cruz: 2006 e 2016

Um

América-RN: 2007

Atlético-MG: 2005

Athlético: 2011

Brasiliense: 2005

Cruzeiro: 2019

CSA: 2019

Corinthians: 2007

Grêmio: 2004

Grêmio Prudente: 2010

Internacional: 2016

Ipatinga: 2008

Joinville: 2015

Santo André: 2009

São Caetano: 2006

Paysandu: 2005

Palmeiras: 2012

