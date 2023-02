A- A+

Copa do Brasil Vasco, Santos, Coritiba e mais; confira os jogos da Copa do Brasil desta quinta (23) e onde assistir As equipes que jogam foram de casa entram em campo com a vantagem do empate para se classificar

Três equipes da Série A estreiam na primeira fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira (23). Vasco, Santos e Coritiba jogam pelo empate para avançar nos seus confrontos. Confira os jogos e onde assistir:

Trem-AP x Vasco

O Vasco encara a equipe do Amapá no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h30. Esse será apenas o segundo jogo oficial do Trem no ano, que se classificou para a competição com o título estadual no ano passado.

Qual canal vai passar Trem-AP x Vasco?

A partida terá transmissão do SporTV e Premiere.

Ceilândia x Santos

O Santos encara o Ceilândia no Estádio Boca do Jacaré, em Brasília, às 20h. O Peixe se recuperou de um início ruim de temporada com a goleada por 4 a 0 contra a Portuguesa. Os donos casa estão na quarta posição do Campeonato Brasiliense.

Qual canal vai passar Ceilândia x Santos?

A partida terá transmissão do Amazon Prime Video.

Humaitá x Coritiba

O Coritiba vai até o Estádio Florestão, no Acre, para enfrentar o Humaitá, às 19h. A vaga na Copa do Brasil foi conquistada com o título acreano em 2022, o primeiro da história do Humaitá.

Qual canal vai passar Humaitá x Coritiba?

A partida terá transmissão do SporTV para asssinantes do Globoplay+Canais.

Outros jogos da Copa do Brasil nesta quinta (23):

São Luiz x Juventude (19h)

Onde assistir: Premiere e Sportv.

Vitória-ES x Remo (21h30)

Onde assistir: Amazon Prime Video.

Veja também

Lesões Alaba e Rodrygo sofrem lesões musculares desfalcam Real Madrid no clássico contra Atlético