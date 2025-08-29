A- A+

Sport De olho no Vasco, Derik Lacerda mira primeira vitória do Sport em casa: "incômodo para a gente" Atacante rubro-negro volta ao time após cumprir suspensão diante do Palmeiras

Depois de cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, o atacante Derik Lacerda volta a ficar à disposição do técnico Daniel Paulista. O jogador deve ser titular diante do Vasco, neste domingo (31), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada da Série A, e projetou a partida contra os cariocas.

O embate será direto na briga contra a degola, pois nove pontos separam os clubes na tabela. Enquanto o Sport é o lanterna, com dez pontos, o Cruzmaltino é o 16º, com 19 pontos.

"Sabemos que é um confronto direto para a gente, que se a gente ganhar, nos aproximamos mais de sair da zona de rebaixamento. O Vasco está lutando pelo mesmo objetivo que nós, que é se manter, e vamos para cima para tentar os três pontos e sair vitoriosos", falou o atacante.

Diante do Vasco, o Sport vai buscar a primeira vitória dentro de casa nesta edição do Campeonato Brasileiro. Somando todas as competições, o Leão não triunfa como mandante há 12 jogos. A marca é a pior da história do clube. O último resultado positivo foi há mais de cinco meses, quando em 08 de março venceu o Santa Cruz, pelo Estadual.

De acordo com Derik, o jejum tem incomodado o grupo de jogadores. "É um incômodo para a gente. Estamos jogando em casa, com a nossa torcida. O que mais queremos é dar uma vitória para eles dentro de casa, todos juntos. A gente vai lutar contra o Vasco para dar esta primeira vitória dentro de casa para eles, porque eles merecem", relatou o jogador.

A primeira vitória do Sport dentro de casa ficou perto de acontecer em duas oportunidades nesta Série A. Contra Santos e São Paulo, o Leão chegou a abrir 2x0, mas acabou cedendo o empate aos adversários. Para que o cenário não se repita neste final de semana, Derik pediu atenção aos companheiros.

"Acho que são vários fatores. Os jogos com Santos e São Paulo estávamos ganhando de 2x0, e eu acho que para mim e meus companheiros é aquele sinal de "ufa, está 2x0, agora o jogo está no nosso controle". Falta um pouco de atenção a mais, porque o jogo não acabou, um pouco mais de malandragem da nossa parte para poder segurar o resultado e sair vitorioso", finalizou.

Veja também