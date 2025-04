A- A+

Campeonato Brasileiro Em visita ao Vasco, Sport busca primeira vitória no Brasileirão; veja onde assistir Bola rola às 21h deste sábado (12), em São Januário, pela terceira rodada

Com o amargo do ponto perdido na rodada passada, o Sport volta a entrar em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (12). Buscando a primeira vitória na competição, o Leão visita o Vasco, às 21h, em São Januário, pela terceira rodada. Adversário que o Rubro-negro não vence fora de casa há um bom tempo.

A última vez que o Sport venceu o Vasco na casa cruzmaltina foi em novembro de 2012, pela 34ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, a equipe pernambucana aplicou um sonoro 3x0, com gols de Felipe Azevedo, Hugo e Henrique Almeida. De lá para cá, foram outros cinco encontros no Rio, com quatro triunfos cariocas e um empate.

Vencer em São Januário pode ser determinante para o Sport recuperar a confiança na temporada. Com um ponto, o Leão inicia a rodada na 18ª colocação. Além disso, somando jogos da Copa do Nordeste e do Pernambucano, já são quatro compromissos sem vencer em 2025. O Vasco, por sua vez, é o 11º lugar, com três pontos, e ainda não perdeu em seu estádio neste ano.

"Nós fizemos dois bons jogos contra São Paulo e Palmeiras, e temos mais um jogo difícil contra o Vasco. Eles têm jogadores de qualidade, mas vamos em busca do resultado positivo, em busca dos primeiros três pontos. Não é um desejo só meu, mas também de todo o grupo”, pontuou o atacante Pablo.

Como forma de preparação para a partida, o técnico Pepa teve a semana livre para fazer ajustes na equipe. Esta, aliás, foi apenas a segunda vez na temporada que o treinador português teve um período longo sem compromissos para trabalhar junto ao grupo. Visando a montagem do time, no entanto, não será desta vez que o comandante leonino poderá repetir a escalação de forma inédita no ano.

Durante uma das movimentações da semana, o lateral-esquerdo Igor Cariús sentiu um problema muscular na coxa e não tem condições de atuar neste sábado. Dalbert, que seria a primeira opção, ainda se recupera de um desconforto na panturrilha direita e segue fora de combate.

Assim, Chico deve ser improvisado na lateral. Quando Cariús ficou afastado por protocolo de concussão, coube ao zagueiro fazer a função na final do Pernambucano, contra o Retrô. Com o deslocamento de Chico, Lucas Cunha fará dupla de zaga com João Silva.

Entre as novidades na lista de relacionados está o argentino Rodrigo Atencio. Afastado por lesão desde o início de março, o camisa 20 está recuperado da fratura no pé esquerdo e viajou para a capital fluminense. A tendência é que o meia-atacante comece o confronto na reserva.

Situação instável

Apesar da invencibilidade em São Januário em 2025, o Vasco vive um momento de instabilidade junto ao seu torcedor. Muito pelo pobre futebol praticado pela equipe de Fábio Carille. No duelo com o Puerto Cabello, pela Sul-Americana, por exemplo, apesar do Cruzmaltino vencer por 1x0, o treinador foi bastante vaiado pelos vascaínos e chegou a deixar o campo de jogo correndo ao término da partida.

Em relação ao time, as dúvidas pairavam sobre a situação física do meia Philippe Coutinho e do atacante Adson. Entretanto, ambos treinaram normalmente nos últimos dias e vão encarar o Sport.

Ficha técnica

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Garré (Adson), Nuno Moreira e Pablo Vegetti. Técnico: Fábio Carille.



Sport

Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Rivera, Du Queiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Pablo. Técnico: Pepa.

Local: São Januário (Rio de Janeiro/RJ)

Horário: 21h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes:Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Transmissão: sportv e Premiere.

