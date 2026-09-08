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Futebol Vasco usa time misto, empata sem gols com Santa Fe e volta forte para decidir em São Januário Com o resultado, os cariocas agora jogam por uma vitória simples para se garantirem nas semifinais da competição continental

O Vasco arrancou um importante empate na ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, no El Campín, poupou alguns titulares e o time mesclado deu conta do recado ao garantir o 0 a 0 diante do Santa Fe-COL, deixando o panorama aberto para a volta e dependendo apenas de si para avançar.

Por conta do desgaste, Cuesta, Andrés Gómez e Adson sequer viajaram. O treinador ainda contou com as ausências de Thiago Mendes, suspenso, e de Colídio. Mesmo com o time alternativo, o Vasco conseguiu criar chances para sair com um resultado positivo e também contou com Léo Jardim, que brilhou na reta final para garantir a igualdade no placar.

Com o resultado, os cariocas agora jogam por uma vitória simples para se garantirem nas semifinais da competição continental. O próximo encontro será em São Januário, na próxima terça-feira (15), às 19h. Em caso de novo empate, a decisão irá para as penalidades.

O jogo começou favorável ao Santa Fe, que conseguiu ir às redes aos sete minutos em cabeçada de Scarpeta, mas o impedimento já havia sido marcado. Em seguida, o Vasco assustou quando Léo Jardim bateu falta ainda da defesa, a bola quicou e quase surpreendeu Asprilla. O goleiro voltou a salvar, logo depois, em testada de Spinelli.

A partida seguiu bastante movimentada pelos dois lados, porém sem criatividade de ambos. Os cariocas tiveram boas investidas e optaram por apostar nos contra-ataques, enquanto os colombianos buscaram a imposição dentro de seus domínios, contudo os times não mostraram a pontaria calibrada o suficiente para tirar o placar do zero.

Na volta do intervalo, Vasco e Santa Fe optaram pela manutenção das escalações iniciais. Os donos da casa, apoiados pela torcida, tiveram a primeira boa chance: Palacios construiu jogada pela direita e cruzou para Rodallega, livre, cabecear por cima do gol. Os visitantes, por sua vez, levaram perigo quando Spinelli fez lance individual e finalizou em cima do arqueiro adversário.

Pouco depois, Fagúndez recebeu de Jhojan Torres, aproveitou erro de Saldivia e chutou forte no travessão. Vieram, assim, mudanças para dar um novo panorama ao confronto, no entanto as equipes foram falhas nas finalizações e pouco criativas. No fim, entretanto, Léo Jardim salvou os cariocas em cabeçadas de Fagúndez e Rodallega, mantendo o marcador zerado até o apito final.

Ficha Técnica

SANTA FE-COL 0 x 0 VASCO

SANTA FE-COL - Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta e Christian Mafla (Jeison Angulo); Jhojan Torres e Dani Torres (Zapata); Jáder Obrian (Bustos), Franco Fagúndez (Lovera) e Emerson Rivaldo; Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton (Paulo Henrique); Barros, Ramon Rique (Tchê Tchê) e Rojas (Santiago Sosa); Marino, Spinelli (Bruno Duarte) e Nuno Moreira (David). Técnico: Pedro Emanuel.

CARTÕES AMARELOS - Emmanuel Olivera, Jeison Angulo e Jhojan Torres (Santa Fe); Spinelli, Saldivia e Marino (Vasco).

ÁRBITRO - Darío Herrera (ARG).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - El Campín, em Bogotá (COL).

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