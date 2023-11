Vasco x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações para o clássico pela Série A

A- A+

Pressionado para sair do Z4 do Brasileirão, o Vasco, décimo oitavo colocado na tabela, volta a campo nesta segunda-feira (6) e vai enfrentar o líder Botafogo, que busca voltar a vencer após três rodadas e se descolar do Palmeiras, às 19h, em São Januário, no Rio de Janeiro. O jogo Vasco x Botafogo, válido pela 32ª rodada, será transmitido ao vivo na TV fechada pelo Premiere.

O Vasco, que venceu o Cuiabá na rodada passada, viu alguns de seus adversários na luta contra o rebaixamento tropeçarem e depende apenas de uma vitória neste noite para sair do Z4. Já o Botafogo está pressionado com a vitória de todos os seus concorrentes e precisa voltar a vencer para renovar o ânimo e seguir firme na briga pelo título brasileiro.

Onde assistir ao jogo Vasco x Botafogo ao vivo

O jogo entre Vasco e Botafogo será transmitido exclusivamente pelo Premiere às 19h.

Escalações

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Gabriel Pec, Erick Marcus e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Provável escalação do Botafogo: Lucas Perri, Di Plácido, Philipe Sampaio, Bastos e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Lúcio Flávio.

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP)

Assistente 2: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Próximos jogos de Vasco e Botafogo

O Vasco só volta aos gramados no próximo domingo (12), quando enfrenta o América-MG, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 34ª rodada, já que o confronto contra o Cruzeiro, pela 33ª rodada, foi adiado. Já o Botafogo vai jogar contra o Grêmio, na quinta-feira (09), às 20h (de Brasília), também em São Januário.

