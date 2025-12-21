Vasco x Corinthians: veja escalações e onde assistir a final da Copa do Brasil
Duelo de ida, na Neo Química Arena, terminou em 0x0. Volta será neste domingo (21), no Maracanã
A última final a ser disputada no futebol brasileiro em 2025 será realizada neste domingo (21). Após empate em 0x0 na ida, na Neo Química Arena, Vasco e Corinthians se enfrentarão nesta noite, no Maracanã, pelo jogo da volta da decisão da Copa do Brasil. Um último grito de campeão ecoará no país. A festa será alvinegra, basta saber se carioca ou paulista.
Cenário
Com o empate no jogo inicial, um novo resultado de igualdade levará a decisão para as penalidades. Ambos os clubes chegaram à final justamente após brilharem nas cobranças das semifinais, com grande participação dos goleiros Léo Jardim, do Vasco, e Hugo Souza, do Corinthians.
Campeão na edição de 2011, o Vasco busca o bicampeonato do torneio. Detentor de três troféus (1995, 2002 e 2009), o Corinthians tenta conquistar o tetracampeonato da competição nacional. O feito fará o Timão igualar o rival Palmeiras, que triunfou em 1998, 2012, 2015 e 2020.
O ganhador da taça da Copa do Brasil em 2025 levará para casa R$ 77 milhões. O vice-campeão embolsa R$ 33 milhões.
Tabu
Para ficar com o troféu, o Corinthians precisa quebrar um tabu de quase 20 anos. A última vez que um clube foi campeão da Copa após não vencer o jogo de ida da decisão como mandante foi o Fluminense, em 2007.
Na ocasião, o Fluminense empatou em 1x1 com o Figueirense, no Maracanã. Na volta, os cariocas bateram os catarinenses por 1x0, no Orlando Scarpelli.
O próprio Corinthians esteve perto de quebrar essa sequência em 2022. No primeiro duelo da final do mata-mata nacional, contra o Flamengo, a equipe empatou em 0x0 na Neo Química Arena.
Na volta, no Maracanã, novo resultado de igualdade, agora por 1x1. Nas penalidades, o Flamengo venceu por 6x5.
Fazendo o recorte entre clubes paulistas, o feito foi alcançado pela última vez com o Santo André, em 2004. Após empatar em 2x2 com o Flamengo, no Parque Antártica, na ida, o time venceu os rubro-negros por 2x0, no Maracanã.
Semelhanças
Os caminhos de cariocas e paulistas até a final possuem algumas semelhanças, como a troca de treinadores ainda na primeira metade da temporada: Fábio Carille deu lugar a Fernando Diniz em São Januário, enquanto Dorival Júnior substituiu Ramón Díaz no Parque São Jorge.
Últimos técnicos da seleção brasileira antes de Carlo Ancelotti, Diniz e Dorival foram anunciados pelos finalistas num intervalo de 11 dias. O primeiro, no início de maio, e o segundo, no fim de abril.
Prováveis escalações
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodríguez; Cauan Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez (Pablo Vegetti) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon (José Martínez), André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
Onde assistir: Globo, geTV, Sportv, Premiere e Primevideo