Copa do Brasil Vasco x Fluminense: veja onde assistir e as prováveis escalações para duelo pela Copa do Brasil Clássico dos Gigantes abre a semifinal nesta quinta-feira, no Maracanã, às 20h

Vasco e Fluminense iniciam, nesta quinta-feira (11), no Maracanã, a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil 2025. O confronto, marcado para as 20h (de Brasília), representa o quarto duelo entre as equipes na temporada e reacende a rivalidade do Clássico dos Gigantes.

Onde assistir

A partida terá transmissão em três plataformas: Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming). O duelo acontece no Maracanã e abre a semifinal do torneio.

Momento das equipes

No último compromisso antes da decisão, o Vasco poupou titulares e saiu derrotado por 5 a 0 pelo Atlético-MG, na Arena MRV, pela rodada final do Brasileirão. O Fluminense, por sua vez, venceu o Bahia no Rio de Janeiro e chega embalado para o clássico.

Desfalques e provável escalação do Vasco

O técnico Fernando Diniz terá quase todo o elenco à disposição. Ficam de fora apenas os lesionados Lucas Piton, Jair, Paulo Ricardo e Adson. Cuesta, que havia cumprido suspensão, retorna; assim como os jogadores poupados na última rodada.

Provável escalação:



Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros, Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómes, Rayan.

Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques e provável escalação do Fluminense

O técnico Luis Zubeldía não contará com Agustín Canobbio, suspenso. Além dele, Manoel e Germán Cano ainda não estão em plena condição física. A tendência é de que o treinador mantenha a estrutura utilizada nos últimos jogos.

Provável escalação:



Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules (ou Nonato), Martinelli, Lucho Acosta; Soteldo, Kevin Serna, Everaldo.

Técnico: Luis Zubeldía.

Serviço

Vasco x Fluminense

Copa do Brasil 2025 - Semifinal (jogo de ida)

Data: Quinta-feira, 11 de dezembro

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Transmissão: Sportv, Premiere e Amazon Prime Video

