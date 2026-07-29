Vasco x Independiente Medellín: confira onde assistir e prováveis escalações
Confronto pela Copa Sul-Americana acontece nesta quarta-feira (29), às 19h
O Vasco busca a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana diante do Independiente Medellín, nesta quarta-feira (29), às 19h, em São Januário.
Com o empate por 2 a 2 no jogo de ida, o confronto segue em aberto. Assim, quem vencer a partida garantirá a classificação direta para enfrentar o Olimpia na próxima fase.
Caso ocorra mais um empate, a vaga será definida nos pênaltis.
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Vasco
A equipe carioca tenta a reabilitação diante da sua torcida após o empate do último sábado (25), com o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.
Além disso, o Vasco ainda não venceu desde a volta do futebol sul-americano após a Copa do Mundo. No total, são dois empates - com Independiente e Mirassol - e uma derrota para o Vitória.
A sequência negativa coloca o Gigante da Colina como o primeiro time da zona de rebaixamento do Brasileirão, com 21 pontos.
Nesse contexto, o técnico Pedro Emanuel, que está indo para o seu quarto confronto com a equipe carioca, deve manter a estratégia de promover pequenas alterações na formação inicial, visando encontrar o encaixe ideal do time.
Independiente Medellín
Do outro lado do confronto, a equipe colombiana se encontra em um momento parecido com relação ao comando técnico: este será o terceiro jogo do treinador Luis Perea à frente do Independiente.
A diferença, no entanto, é que Luis ainda não sabe o que é perder sob o comando da equipe colombiana. Nos dois jogos disputados, o técnico possui um empate, com o Vasco, e uma vitória sobre o Desportivo Pasto, pela primeira rodada do Torneio Clausura do Campeonato Colombiano.
Dessa forma, a tendência é que o comandante repita a base do time que encarou o Cruzmaltino no jogo de ida da competição.
Ficha técnica
Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Thiago Mendes, Ramon Rique; Adson, Nuno Moreira e Andrés Gómez; Brenner. Técnico: Pedro Emanuel.
Independiente Medellín
Eder Chaux; Esneyder Mena, Mantilla, Varela e Jhan Mena; Didier Moreno, Loboa e Martegani; Juan Córdoba e Montaño; Yony González. Técnico: Luis Perea.
Local: São Januário (Rio de Janeiro/RJ)
Horário: 19h
Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)
Assistentes: Pablo Gonzales e Pablo Acevedo (ambos da ARG)
VAR: Hector Paletta (ARG)
Onde assistir: ESPN e Disney+