Vasco x Independiente Medellín: confira onde assistir e prováveis escalações

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O Vasco busca a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana diante do Independiente Medellín, nesta quarta-feira (29), às 19h, em São Januário.



Com o empate por 2 a 2 no jogo de ida, o confronto segue em aberto. Assim, quem vencer a partida garantirá a classificação direta para enfrentar o Olimpia na próxima fase.

Caso ocorra mais um empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Vasco

A equipe carioca tenta a reabilitação diante da sua torcida após o empate do último sábado (25), com o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.



Além disso, o Vasco ainda não venceu desde a volta do futebol sul-americano após a Copa do Mundo. No total, são dois empates - com Independiente e Mirassol - e uma derrota para o Vitória.



A sequência negativa coloca o Gigante da Colina como o primeiro time da zona de rebaixamento do Brasileirão, com 21 pontos.

Lance de Vasco 1 x 1 Mirassol. Foto: Matheus Lima/Vasco

Nesse contexto, o técnico Pedro Emanuel, que está indo para o seu quarto confronto com a equipe carioca, deve manter a estratégia de promover pequenas alterações na formação inicial, visando encontrar o encaixe ideal do time.



Independiente Medellín

Do outro lado do confronto, a equipe colombiana se encontra em um momento parecido com relação ao comando técnico: este será o terceiro jogo do treinador Luis Perea à frente do Independiente.



A diferença, no entanto, é que Luis ainda não sabe o que é perder sob o comando da equipe colombiana. Nos dois jogos disputados, o técnico possui um empate, com o Vasco, e uma vitória sobre o Desportivo Pasto, pela primeira rodada do Torneio Clausura do Campeonato Colombiano.



Dessa forma, a tendência é que o comandante repita a base do time que encarou o Cruzmaltino no jogo de ida da competição.

Lance de Independiente Medellín x Vasco. Foto: Matheus Lima/Vasco

Ficha técnica

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Thiago Mendes, Ramon Rique; Adson, Nuno Moreira e Andrés Gómez; Brenner. Técnico: Pedro Emanuel.



Independiente Medellín

Eder Chaux; Esneyder Mena, Mantilla, Varela e Jhan Mena; Didier Moreno, Loboa e Martegani; Juan Córdoba e Montaño; Yony González. Técnico: Luis Perea.



Local: São Januário (Rio de Janeiro/RJ)

Horário: 19h

Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)

Assistentes: Pablo Gonzales e Pablo Acevedo (ambos da ARG)

VAR: Hector Paletta (ARG)

Onde assistir: ESPN e Disney+

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