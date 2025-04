A- A+

Futebol Vasco x Sport: CBF divulga áudio do VAR para gol polêmico de Vegetti; confira Lance aconteceu no segundo gol do Cruz-maltino diante do Rubro-negro

A derrota de 3 a 1 do Sport para o Vasco, no último sábado (12), foi dolorosa para os Rubro-negros, que em três rodadas do Campeonato Brasileiro seguem sem vencer.

Porém, novamente, uma decisão de arbitragem gerou polêmica e, consequentemente, indignação por parte dos jogadores e torcedores do Sport. Foi o segundo gol do Vasco no confronto, marcado por Vegetti, onde os Rubro-negros pediram falta do atacante em cima de Lucas Cunha, zagueiro do Leão.

Após considerar o lance normal com a bola rolando, o árbitro do jogo, Wilton Pereira Sampaio, chegou a ser chamado pelo árbitro de vídeo (VAR) para analisar uma possível falta de ataque. No entanto o juiz manteve a decisão de campo alegando “disputa por espaço”.

A justificativa de Wilton, assim como todo o áudio que envolveu a análise do lance foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Confira, abaixo, a análise na íntegra:

VAR: “Quero ver se essa mão tem impacto e desloca o defensor, tá?”

VAR: “Para mim, esse impacto aqui é uma situação de jogo por que ele está subindo. Vou falar para ele que estamos divididos”.

VAR: “Wilton, sugiro revisão para possível falta. A cabine está dividida e é melhor que você venha ver. O contato é no quadril. Não é em cima”.

Árbitro: “A disputa é embaixo, né? Ele faz a carga embaixo”.

Árbitro: “Quem joga o corpo para trás é o defensor. Ok? É o defensor quem joga o corpo para trás”.

Árbitro: “Briga por espaço. Ele já vai caindo. Em momento algum você disputa a bola [falando para o zagueiro do Sport]. Em momento algum você disputa a bola. Nada. Nada. Disputa por espaço”.

Três polêmicas em três rodadas

Essa é a terceira polêmica envolvendo decisão da arbitragem em um jogo do Sport em três rodadas.



Na primeira partida, diante do São Paulo, o árbitro assinalou um pênalti polêmico de Du Queiroz em Luciano, logo no começo da partida. Na ocasião, o VAR não chamou o juiz para a análise em vídeo.

Na rodada passada, contra o Palmeiras, a arbitragem assinalou um pênalti de forma errada, desta vez, de Matheus Alexandre sobre Raphael Veiga, nos acréscimos da partida. O lance chegou a ser revisado pelo VAR, que, porém, confirmou a decisão do juiz. O erro foi reconhecido pela CBF, que afastou a equipe de arbitragem e afirmou que os envolvidos na polêmica passariam por novas instruções para evitar outros equívocos.



