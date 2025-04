Vasco x Sport: CBF define arbitragem para duelo no Brasileirão

A- A+

Foi definido o quadro de arbitragem para o duelo entre Vasco e Sport, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que será realizada neste sábado (12), às 21h30, no estádio São Januário, será apitada por Wilton Pereira Sampaio, do quadro de Goiás.

Ele será assistido por Alessandro Álvaro Rocha de Matos, da Bahia, e Leone Carvalho Rocha, de Goiás.

O quarto árbitro será André Luiz Skettino Policarpo Bento, de Minas Gerais. O VAR, por sua vez, será comandado por Caio Max Augusto Vieira, também de Goiás.

O confronto acontece logo após as polêmicas envolvendo a arbitragem no duelo entre Sport e Palmeiras, no último domingo (6), na Ilha do Retiro.

Na ocasião, o árbitro Bruno Arleu de Araújo, do quadro do Rio de Janeiro, marcou um pênalti inexistente em um lance envolvendo Matheus Alexandre, do Sport, e Raphael Veiga, do Palmeiras, na entrada da grande área. A cobrança foi convertida, e o time paulista saiu com os três pontos.

Após a polêmica, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afastou toda a equipe de arbitragem que trabalhou na partida, incluindo os assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique e Thiago Henrique Neto, o quarto árbitro Afro Rocha de Carvalho, o VAR Rodrigo Nunes de Sá e o AVAR Diogo Carvalho Silva.

