Futebol Veja as chances de Libertadores; Cuiabá aparece com 46% após vitória sobre o Flamengo O Botafogo é o único time com a presença quase garantida na competição da Conmebol

Falta uma rodada para encerrar o primerio turno da Série A do Campeonato Brasileiro e a briga por uma vaga na Libertadores está começando a ficar acirrada. Até o momento, o Botafogo é o único time com a presença quase garantida, com 99,85% de chances de ir à competição internacional na próxima temporada, segundo a Bola de Cristal do Brasileirão.

Após a vitória sobre o Flamengo, o Cuiabá chegou a oitava colocação, com 28 pontos, três a menos que o time rubro-negro, que ocupa a segunda posição na tabela. O resultado fez com que o Dourado chegasse a 46% de chances de ir à Libertadores de 2024, a sétima maior porcentagem dentre os 20 times da Série A — a frente de São Paulo, Atlético-MG, Internacional e Corinthians, por exemplo.

Atualmente, os times brigam por seis vagas no Brasileirão, mas esse número pode aumentar e chegar até um possível G-9. Isso porque times como Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Bragantino e Grêmio, que configuram o G-6, ainda estão vivos em competições que dão vagas diretas para a Libertadores.

Veja as chances dos times de irem à Libertadores de 2024

Botafogo - 99,85%

Bragantino - 68,7%

Fluminense - 65,6%

Grêmio - 65,4%

Flamengo - 62,4%

Palmeiras - 61,8%

Cuiabá - 46%

Athletico - 39,5%

São Paulo - 21,3%

Atlético-MG - 15,8%

Internacional - 12,7%

Cruzeiro - 12%

Fortaleza - 11%

Corinthians - 10,5%

Goiás - 3,3%

Bahia - 2,1%

Santos - 1,2%

Coritiba - 0,38%

Vasco - 0,25%

América-MG - 0,12%

