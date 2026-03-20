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FUTEBOL Veja as distâncias que clubes brasileiros terão que percorrer na Libertadores e Sul-Americana Na Libertadores, o Fluminense aparece como o clube brasileiro que mais vai percorrer distância nesta fase inicial

A fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana colocará os clubes brasileiros diante de desafios que vão além das quatro linhas. Com deslocamentos por diferentes regiões da América do Sul, a logística passa a ser um fator importante no desempenho das equipes ao longo da competição.

Com três partidas fora de casa para cada time, o cenário varia bastante entre os participantes. Enquanto alguns terão rotas mais curtas e concentradas no Cone Sul, outros precisarão encarar viagens longas, incluindo destinos em altitude e trajetos mais desgastantes.

Na Libertadores, o Fluminense aparece como o clube brasileiro que mais vai percorrer distância nesta fase inicial. Ao todo, o time carioca terá cerca de 22.800 km somados em viagens para enfrentar Bolívar, La Guaira e Independiente Rivadavia. Logo atrás aparece o Flamengo, com aproximadamente 22.000 km, também impactado por deslocamentos longos, como a ida até Cusco, no Peru.

Por outro lado, o Corinthians terá a logística mais tranquila entre os brasileiros do torneio. O clube paulista deve percorrer cerca de 15.200 km, com viagens mais curtas em comparação aos concorrentes, como os trajetos até Buenos Aires e Montevidéu.

Palmeiras, Mirassol e Cruzeiro aparecem em uma faixa intermediária, com distâncias totais que variam entre cerca de 18.000 e 21.200 km, o que ainda representa um desgaste considerável ao longo da fase de grupos.





Já na Sul-Americana, o Atlético Mineiro lidera o ranking de deslocamento. O clube mineiro terá pela frente aproximadamente 21.400 km em viagens, incluindo um trajeto até Cusco, que costuma exigir atenção especial por conta da altitude.

Na sequência aparecem Botafogo e Vasco, ambos com percursos próximos ou acima dos 18.000 km. As duas equipes também terão compromissos em locais mais distantes do eixo sul do continente, o que contribui para o aumento da quilometragem total.

Em contrapartida, o Grêmio surge como o time com menor desgaste logístico na competição. O clube gaúcho deve percorrer cerca de 9.200 km, com jogos concentrados em países vizinhos, o que reduz significativamente o impacto das viagens.

São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino ocupam posições intermediárias, com deslocamentos que giram entre 16.000 e 18 000 km ao longo da fase de grupos.

Veja as distâncias que cada clube brasileiro percorrerá na Libertadores

FLUMINENSE

Rio de Janeiro até La Paz (Bolívar): ~3.600 km

Rio de Janeiro até Caracas (La Guaira): ~4.500 km

Rio de Janeiro até Mendoza (Ind. Rivadavia): ~3.300 km

Total aproximado: 22.800 km (ida e volta)

FLAMENGO

Rio de Janeiro até La Plata (Estudiantes): ~2.600 km

Rio de Janeiro até Cusco (Cusco): ~3.800 km

Rio de Janeiro até Medellín (Ind. Medellín): ~4.600 km

Total aproximado: 22.000 km (ida e volta)

CRUZEIRO

Belo Horizonte até Buenos Aires (Boca): ~2.600 km

Belo Horizonte até Santiago (U. Católica): ~3.200 km

Belo Horizonte até Guayaquil (Barcelona): ~4.800 km

Total aproximado: 21.200 km (ida e volta)

MIRASSOL

Mirassol até Quito (LDU): ~4.300 km

Mirassol até Buenos Aires (Lanús): ~2.100 km

Mirassol até La Paz (Always Ready): ~3.200 km

Total aproximado: 19.200 km (ida e volta)

PALMEIRAS

São Paulo até Assunção (Cerro Porteño): ~1.100 km

São Paulo até Barranquilla (Junior): ~4.800 km

São Paulo até Lima (Sporting Cristal): ~3.400 km

Total aproximado: 18.600 km (ida e volta)

CORINTHIANS

São Paulo até Montevidéu (Peñarol): ~1.600 km

São Paulo até Bogotá (Santa Fe): ~4.300 km

São Paulo até Buenos Aires (Platense): ~1.700 km

Total aproximado: 15.200 km (ida e volta)

Veja as distâncias que cada clube brasileiro percorrerá na Sul-Americana

ATLÉTICO MINEIRO

Belo Horizonte até Cusco (Cienciano): ~3.700 km

Belo Horizonte até Puerto Cabello: ~4.700 km

Belo Horizonte até Montevidéu (Juventud): ~2.300 km

Total aproximado: 21.400 km (ida e volta)

BOTAFOGO

Rio de Janeiro até Buenos Aires (Racing): ~2.000 km

Rio de Janeiro até Caracas: ~4.500 km

Rio de janeiro até Sucre (Ind. Petrolero): ~3.000 km

Total aproximado: 19.000 km (ida e volta)

VASCO

Rio de Janeiro até Lima (Olimpia*): ~4.300 km

Rio de Janeiro até Santiago (Audax): ~2.900 km

Rio de Janeiro até Buenos Aires (Barracas): ~2.000 km

Total aproximado: 18.400 km (ida e volta)

RED BULL BRAGANTINO

Bragança até Buenos Aires (River): ~2.000 km

Bragança até Santa Cruz de la Sierra (Blooming): ~2.400 km

Bragança até Valencia (Carabobo): ~4.600 km

Total aproximado: 18.000 km (ida e volta)

SÃO PAULO

São Paulo até Bogotá (Millonarios): ~4.300 km

São Paulo até Montevidéu (Boston River): ~1.600 km

São Paulo até Rancagua (O’Higgins): ~2.600 km

Total aproximado: 17.000 km (ida e volta)

SANTOS

Santos até Buenos Aires (San Lorenzo): ~2.100 km

Santos até Cuenca: ~4.500 km

Santos até Assunção (Recoleta): ~1.400 km

Total aproximado: 16.000 km (ida e volta)

GRÊMIO

Porto Alegre até Santiago (Palestino): ~2.500 km

Porto Alegre até Montevidéu (Torque): ~900 km

Porto Alegre até Buenos Aires (Riestra): ~1.300 km

Total aproximado: 9.400 km (ida e volta)

Com calendário apertado e sequência intensa de jogos, a diferença nas distâncias pode influenciar diretamente o rendimento das equipes. Tempo de recuperação, adaptação a altitude e desgaste físico entram na conta e podem fazer a diferença na briga por uma vaga no mata-mata das copas continentais.



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